Без судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020 

У нас почти всё по-другому: ЦСКА — второй, «Локо» не попал в ЛЧ, а «Оренбург» выше «Спартака».

Завершился чемпионат России. К сожалению, в этом сезоне турнир запомнился прежде всего не зрелищными матчами, а хаосом после эпидемии, конфликтами и серьёзными судейскими скандалами — «Спартак» даже написал гневное письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Но действительно ли так всё плохо? Мы попытались разобраться и составили свою справедливую таблицу РПЛ, в которой учитывались все судейские ошибки.

При создании таблицы мы руководствовались следующими пунктами: — учитывались все ошибки, которые привели к голу/ отмене гола и были признаны судейским корпусом, — незасчитанный пенальти приравнивался к голу, потому что средний процент реализации одиннадцатиметровых в нашем чемпионате — более 70%, — ошибки, связанные с карточками, не считались, потому что невозможно объективно рассудить, как точно повлияло бы удаление или отмена удаления на игру. Ниже — печальный перечень грубейших судейских «косяков».

1-й тур РПЛ

«Спартак» — «Сочи» — 1:0.

Справедливый результат — 0:1.

Итог: «Спартак» — 3 очка, «Сочи» + 3 очка

Ошибки: засчитан гол Самюэля Жиго, забитый с нарушением правил. Не назначен пенальти в ворота «Спартака» после нарушения Рассказова в своей штрафной.

Александр Егоров (экс-глава департамента судейства РФС): «Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но, по нашему мнению, гол в ворота „Сочи“ нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил. На 21-й минуте в ворота „Спартака“ надо было назначать пенальти, был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи Москалёва это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации».

«Локомотив» — «Рубин» — 1:1.

Справедливый результат — 0:1.

Итог: «Локомотив» — 1 очко, «Рубин» + 2 очка

Ошибка: ошибочно засчитан гол «Локомотива». Игроки «Локо» стояли в стенке соперника во время голевого штрафного Алексея Миранчука

Александр Егоров: «В правилах написано, что перед исполнением штрафного удара игроки должны стоять в метре от стенки. По вчерашней ситуации: никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Изначально игрок стоял в метре от стенки, производится удар, игрок делает движение к стенке, он имеет на это право. Формально это нарушение, но никто не будет от этого отменять гол».

2-й тур РПЛ

«Ростов» — «Спартак» — 2:2.

Справедливый результат — 3:2.

Итог: «Ростов» + 2 очка, «Спартак» — 1 очко.

Ошибка: не назначен пенальти в ворота «Спартака» за фол Фернандо.

Александр Егоров: «На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую жёлтую карточку полузащитнику „Спартака“ Зелимхану Бакаеву».

ЦСКА — «Оренбург» — 2:1 Справедливый результат — 3:1 Итог: без изменений

Ошибка: не назначен пенальти в ворота «Оренбурга».

Александр Егоров: «Что касается матча ЦСКА — „Оренбург“, то была ошибка, когда в первом тайме Турбин не назначил пенальти в ворота „Оренбурга“ за игру рукой».

3-й тур РПЛ

Справедливый результат — 1:1.

Итог: «Оренбург» + 1 очко, «Зенит» — 2 очка

Ошибка: ошибочно назначен пенальти в ворота «Оренбурга», якобы за игру рукой Савелия Козлова . Не назначен пенальти в ворота «Зенита» за фол Барриоса.

Александр Егоров: «Момент с назначением пенальти в ворота „Оренбурга“: Карасёв ошибся, это не игра рукой, надо было продолжить игру. На Барриосе надо было назначить пенальти. Сергею снижена оценка за эти две ключевые ошибки. Если „Оренбург“ напишет письмо, то передадим документы в экспертную комиссию».

4-й тур РПЛ

Справедливый результат — 0:1.

Итог: «Спартак» — 1 очко, «Динамо» + 2 очка

Ошибка: не назначен пенальти за фол Самюэля Жиго, который хватал руками Вячеслава Грулёва

Александр Егоров: «Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый».

«Сочи» — «Уфа» — 0:0.

Справедливый результат — 1:0.

Итог: «Сочи» + 2 очка, «Уфа» — 1 очко

Судья: Алексей Сухой Ошибка: не назначен пенальти в ворота «Уфы» (ошибочно назначен офсайд).

Александр Егоров: «По матчу „Сочи“ — „Уфа“. На 18-й минуте ассистент ошибочно зафиксировал офсайд у игрока „Сочи“, ему снижена оценка за матч. В этот момент там был фол и нужно было ставить пенальти. Главный арбитр встречи хотел это сделать, но получил подсказку от бокового».

«Урал» — «Ростов» — 2:2.

Справедливый результат — 2:4.

Итог: «Урал» — 1 очко, «Ростов» + 2 очка

Ошибки: арбитр дважды ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала».

Решение экспертно-судейской комиссии РФС: «На 17-й и 33-й минутах арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота „Урала“. Качество работы Васильева признано неудовлетворительным, ему снижена оценка на 1,4 балла. Кроме того, к арбитру будут применены дисциплинарные санкции».

5-й тур РПЛ

ЦСКА — «Сочи» — 0:0 Справедливый результат — 1:0 Итог: ЦСКА + 2 очка,

«Сочи» — 1 очко

Александр Егоров: «Здесь ситуация однозначная — игрок должен был быть удалён и назначен 11-метровый удар. Других вариантов быть не может».

«Ахмат» — «Спартак» — 1:3.

Справедливый результат — 0:3.

Итог: без изменений Судья:

Алексей Сухой Ошибка: ошибочно засчитан гол Аблайе Мбенге.

Александр Егоров: «Согласно новой трактовке правил игры, любая игра рукой в нападении наказывается штрафным ударом. Наше мнение — этот гол засчитывать было нельзя».

6-й тур РПЛ

«Зенит» — «Ахмат» — 0:0.

Справедливый результат — 1:0.

Итог: «Зенит» + 2 очка, «Ахмат» — 1 очко

Ошибка: ошибочно отменён гол Ригони. Офсайда у полузащитника не было.

Алексей Матюнин (арбитр, обслуживающий матч): «Правильно ли отменён гол Ригони? Нет, там не было офсайда. Его следовало засчитать. Это ошибка».

9-й тур РПЛ

«Сочи» — «Локомотив» — 0:1.

Справедливый результат — 0:2.

Итог: без изменений

Ошибка: не назначен пенальти за столкновение Бурмистрова с Крыховяком.

Александр Егоров: «На 3-й минуте матча „Сочи“ — „Локомотив“ арбитр должен был назначить пенальти за фол на Крыховяке и удалить игрока за серьёзное нарушение правил игры».

11-й тур РПЛ

«Локомотив» — «Зенит» — 1:0.

Справедливый результат — 1:1.

Итог: «Локомотив» — 2 очка, «Зенит» + 1 очко

Судья: Михаил Вилков

Ошибка: не назначен пенальти за удар Магомеда Оздоева по ноге в штрафной площади «Локомотива».

Александр Егоров: «Мы хотели бы поделить вопрос об эпизоде с Оздоевым на две части. После того как мы посмотрели видео после игры, я говорил, что, с точки зрения департамента, это одиннадцатиметровый удар. С позиции того, что мы увидели после игры, следовало назначить пенальти».

Справедливый результат — 1:0.

Итог: без изменений

Ошибка: ошибочно назначен пенальти за якобы фол на Канунникове.

Александр Егоров: «Арбитр такого уровня, как Иванов, не имеет права назначать такие пенальти, как на Канунникове. Да и никто не имеет. В моём понимании это был фол в нападении».

12-й тур РПЛ

«Уфа» — «Ахмат» — 0:1.

Справедливый результат — 1:1.

Итог: «Уфа» + 1 очко, «Ахмат» — 2 очка

Судья: Владислав Безбородов

Ошибка: не назначен пенальти, после того, как Семёнов и Мусалов повалили в своей штрафной площади Неделчяру.

Александр Егоров: «В матче „Уфа“ — „Ахмат“ на 93-й минуте Владислав Безбородов должен был назначать пенальти. В данной ситуации он ошибся».

13-й тур РПЛ

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 0:1.

Справедливый результат — 1:0.

Итог: «Оренбург» + 3 очка, «Крылья Советов» — 3 очка

Ошибки: ошибочно назначен свободный удар (который привёл к голу) за то, что голкипер «Оренбурга» Андрей Климович взял мяч в руки якобы после паса своего партнёра. Не назначен пенальти за фол Анюкова на Терехове.

Александр Егоров: «Свободный удар назначать не следовало. На 85-й минуте арбитр обязан был назначить одиннадцатиметровый удар и показать жёлтую карточку Анюкову».

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1.

Справедливый результат — 1:2.

Итог: «Динамо» — 1 очко, «Краснодар» + 2 очка

Судья: Михаил Вилков

Ошибки: не назначен пенальти за удар Каборе по ногам Спаичу в собственной штрафной.

Александр Егоров: «Каборе попал по ноге Спаича в конце матча. Для меня это нарушение. Не знаю, как сказать это без мата, но нарушение глупое. Это одиннадцатиметровый удар. Футболист играл в мяч, а Каборе сыграл в ногу».

«Тамбов» — «Урал» — 1:2.

Справедливый результат — 2:2.

Итог: «Тамбов» + 1 очко, «Урал» — 2 очка

Судья: Игорь Панин Ошибка: не назначен пенальти за тычок рукой Арояна в лицо Мелкадзе.

Александр Егоров: «Главный арбитр Игорь Панин был обязан назначать 11-метровый удар в этом эпизоде».

16-й тур РПЛ

«Локомотив» — «Краснодар» — 1:1.

Справедливый результат — 0:1.

Итог: «Локомотив» — 1 очко, «Краснодар» + 2 очка

Судья: Владислав Безбородов

Ошибка: не назначен штрафной за фол Жоау Мариу на Руслане Камболове . В результате «Локомотив» убежал в контратаку, заработал штрафной и забил.

Александр Егоров: «По мнению департамента, арбитр должен был зафиксировать фол. Во многих играх арбитры пропускают фолы или не показывают карточки. Здесь судья пропустил фол в центре поля, началась атака, в результате которой железнодорожники заработали штрафной и забили. Могли и не забить. Так получилось».

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:0.

Справедливый результат — 3:0.

Итог: без изменений

Судья: Виталий Мешков

Ошибка: не назначен пенальти за фол Лысцова на Ларссоне в своей штрафной.

Александр Егоров: «Это пенальти. Бригаду VAR, которая работала в матче, обсуждать не могу. Посмотрев повтор, могу сказать, что для меня это 11-метровый удар. Мешков допустил ошибку».

«Оренбург» — «Уфа» — 0:0.

Справедливый результат — 2:0.

Итог: «Оренбург» + 2 очка, «Уфа» — 1 очко

Судья: Михаил Вилков

Ошибки: не назначен пенальти за игру рукой Пуцко в собственной штрафной, а также за фол защитника на Деспотовиче.

Александр Егоров: «Вилков дважды ошибся, не назначив 11-метровый в пользу „Оренбурга“. В ворота уфимцев следовало назначить два пенальти».

17-й тур РПЛ

«Динамо» — «Ростов» — 2:1.

Справедливый результат — 2:2.

Итог: «Динамо» — 2 очка, «Ростов» + 1 очко

Судья: Василий Казарцев

Александр Егоров: «В некоторых СМИ была фотография, где Шунин вышел, но это фото некорректно — из-за ракурса мы не можем понять, в какой точке был мяч. На видео видно, что Шунин совершает движение, но где его нога — не видно. Во время удара позиция осталась такой же. Не буду утверждать, что Шунин стоит на линии: по ощущениям, одна его нога её не касается. Если так, то ассистент должен был дать команду перебить пенальти. Ошибка ли это? Я говорил с ассистентом, тот сказал, что вратарь совсем чуть-чуть сошёл с линии. У меня нет доказательств, что он на ней стоит. Ассистент должен был дать сигнал судьей, что пенальти надо перебить. Но он ошибся, к сожалению».

«Оренбург» — «Ахмат» — 1:2.

Справедливый результат — 2:1.

Итог: «Оренбург» + 3 очка, «Ахмат» — 3 очка

Ошибки: не назначен пенальти за игру рукой Анхеля в собственной штрафной. Ошибочно назначен одиннадцатиметровый за игру рукой Аюпова — на самом деле мяч попал в плечо защитнику.

Александр Егоров: «Знаю, что „Оренбург“ составит письмо по итогам этого матча, где изложит все свои претензии по работе арбитра. Дальше его рассмотрят на КДК. Алексей Еськов по итогам встречи получил отрицательную оценку. Он совершил ключевую ошибку и, естественно, в следующем туре назначение не получит.

19-й тур РПЛ

»Арсенал» — «Локомотив» — 4:0.

Справедливый результат — 5:1.

Итог: без изменений

Судья: Сергей Иванов

Ошибки: не назначены одиннадцатиметровые в ворота «Локо» и «Арсенала».

Александр Егоров: «В игре „Арсенал“ — „Локомотив“ арбитр Сергей Иванов допустил три ключевые ошибки: не назначил пенальти в ворота „Локомотива“, не удалил за вторую жёлтую карточку на 42-й минуте Дмитрия Баринова и не назначил в ворота „Арсенала“ пенальти за фол на Хёведесе на 79-й минуте. За этот матч арбитр получил отрицательную оценку».

«Краснодар» — ЦСКА — 1:1.

Справедливый результат — 1:2.

Итог: «Краснодар» — 1 очко, ЦСКА + 2 очка

Судья: Василий Казарцев Ошибка: не назначен пенальти за фол Мартыновича на Чалове.

Экспертно-судейская комиссия РФС: «Комиссия согласилась с мнением инспектора относительно центрального эпизода матча ФК „Краснодар“ — ПФК ЦСКА — единоборства Александра Мартыновича и Фёдора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором судья принял ошибочное решение, не назначив 11-метровый удар в крайне сложном для оценки на поле игровом моменте».

«Крылья Советов» — «Урал» — 2:3.

Справедливый результат — 2:2.

Итог: «Крылья Советов» + 1 очко, «Урал» — 2 очка

Судья: Игорь Панин

Ошибка: ошибочно назначен штрафной после якобы фола на полузащитнике «Урала» Андрее Егорычеве

Экспертно-судейская комиссия РФС: «Комиссия вновь обращает внимание на непоследовательность некоторых принятых судьями решений. В числе таковых назначенный на 82-й минуте матча ФК „Крылья Советов“ — ФК „Урал“ штрафной удар, непосредственно приведший к взятию ворот ФК „Крылья Советов“. В данном эпизоде арбитр Игорь Панин был обязан вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику ФК „Урал“ Андрею Егорычеву».

25-й тур РПЛ

«Ростов» — «Краснодар» — 1:1.

Справедливый результат — 2:1.

Итог: «Ростов» + 2 очка, «Краснодар» — 1 очко

Судья: Виталий Мешков

Ошибка: не назначен пенальти за удар Шапи по лицу Чернову.

Виктор Кашшаи (глава департамента судейства РФС): «В матче „Ростов“ — „Краснодар“ до 90-й минуты игра шла в обычном режиме, в принципе судейская работа была хорошей. То, что произошло в конце, когда Шапи совершил нарушение, — по моему мнению, там было безрассудное поведение. Единственный вопрос был, стоило ли вмешиваться VAR в подобных ситуациях. Надо помнить, что система используется не в каждом моменте — только в случае, когда есть очевидная ошибка. Я пообщался с иностранными судьями по этому эпизоду, и он действительно спорный. Нарушение было, но мы увидели его после нескольких повторов — изначально оно не было очевидным для судьи, поэтому VAR и не вмешался».

Теперь — самое интересное. Перед вами справедливая таблица РПЛ-2019/2020.

Чемпионат

Как видите, «Спартаку» вовсе не следовало пенять на судейство. Московский клуб благодаря судейским ошибкам набрал едва ли не больше всех очков в чемпионате (5 очков). Чаще арбитры ошибались только в пользу «Ахмата» (6 очков). «Локомотиву» тоже сыграла на руку невнимательность судей. Благодаря их решениям «железнодорожники» набрали 4 очка и попали в Лигу чемпионов. В нашей таблице место «Локо» занял ЦСКА. Из-за ошибок судей «армейцы» недобрали 4 балла и оказались вынуждены довольствоваться лишь Лигой Европы.

Тем не менее главным неудачником сезона оказался аутсайдер РПЛ. Только вдумайтесь, «Оренбург» лишился 9 очков благодаря арбитрам. Если бы не их ошибки, то оренбуржцы без проблем бы спаслись, а вместо них в ФНЛ отправился «Ахмат». Вот такой неприятный сюрприз.