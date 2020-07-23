Для Суперкубка России нашли новую дату 

Матч за Суперкубок России может пройти 7 августа на столичной «ВЭБ Арене», сообщает Sport24.
В предварительном варианте календаря на следующий сезон он был запланирован на 20 декабря.
Суперкубок в декабре — плохая идея. «Зениту» надо добиваться переноса
В Суперкубке России точно сыграет «Зенит», как чемпион России. Его соперник определится 25 июля. В этот день в Екатеринбурге пройдет финал Кубка России «Зенит» — «Химки».
Если команда Сергея Семака сделает дубль, то ее соперником в Суперкубке станет «Локомотив», занявший второе место в РПЛ.
В прошлом сезоне этот трофей тоже разыгрывали в Москве. Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоялся на «ВТБ-Арене» — домашнем стадионе «Динамо». Победу отпраздновали «железнодорожники» со счетом 3:2.
Суперкубок России проводится с 2003 года. Рекордсменом по количеству побед является ЦСКА — 7 трофеев. «Зенит» выигрывал его 4 раза, «Локомотив» побеждал трижды, две победы на счету «Рубина» и одна у «Спартака».