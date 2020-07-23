Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Общее собрание клубов РПЛ проходит в четверг. Предложение о расширении было вынесено на голосование в ходе заседания.
"Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против", — сказал собеседник агентства.
По итогам сезона РПЛ-2019/20 места в зоне вылета заняли самарские "Крылья Советов" и "Оренбург". Их место в следующем сезоне должны занять поднимающиеся из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) волгоградский "Ротор" и подмосковные "Химки".