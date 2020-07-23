Клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги до 18 команд

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Руководители футбольных клубов не поддержали предложение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общее собрание клубов РПЛ проходит в четверг. Предложение о расширении было вынесено на голосование в ходе заседания.

"Клубы не поддержали предложение расширить РПЛ до 18 клубов и проголосовали против", — сказал собеседник агентства.