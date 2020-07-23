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Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош в самолете 

Павел Тиунов 35 минут назад
Пассажиры авиарейса «Казань — Москва» пожаловались на поведение футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова, который орал и матерился на весь салон, сообщает Starhit. В доказательство журналисты привели посты очевидцев инцидента в Twitter.
Так один из пассажиров по имени Алексей Каюмов заявил, что, расположившаяся в хвосте самолета компания из 5-6 человек, весь полет кричала и веселились, мешая остальным. Мужчина пояснил, что несколько раз нажимал кнопку вызова бортпроводника и требовал успокоить буянов.
«Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету», — написал Каюмов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
После того, как самолет приземлился, мужчина услышал, как один из молодых людей кричит на пассажира, чтобы тот не снимал видео. Оказалось, что это был футболист Дмитрий Тарасов.
«Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли!» — резюмировал очевидец.
Журналисты отмечают, что, по сведениям других свидетелей, Тарасов веселился на пару с партнером по команде Николаем Поярковым. Примечательно, что ни футболист, ни представители «Рубина» никак произошедшее не комментируют.
Комментарии 1
Футбол , Видео , Дмитрий Тарасов , Николай Поярков , StarHit
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