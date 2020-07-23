Пассажиры авиарейса «Казань — Москва» пожаловались на поведение футболиста казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова , который орал и матерился на весь салон, сообщает Starhit. В доказательство журналисты привели посты очевидцев инцидента в Twitter.

Так один из пассажиров по имени Алексей Каюмов заявил, что, расположившаяся в хвосте самолета компания из 5-6 человек, весь полет кричала и веселились, мешая остальным. Мужчина пояснил, что несколько раз нажимал кнопку вызова бортпроводника и требовал успокоить буянов.

«Слышал, как им несколько раз говорили про запрет употребления алко, грозили вызвать полицию по прилету», — написал Каюмов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

После того, как самолет приземлился, мужчина услышал, как один из молодых людей кричит на пассажира, чтобы тот не снимал видео. Оказалось, что это был футболист Дмитрий Тарасов.

«Ну, поздравляю с окончанием сезона что ли!» — резюмировал очевидец.