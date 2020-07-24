Погребняк покинул «Урал» 

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Юрген Клопп: «Момент получения трофея «Ливерпулем» — один из самых важных в истории мирового футбола»

В Испании утверждают, что «Сельта» не договорилась ни со Смоловым, ни с «Локомотивом»