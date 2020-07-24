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Погребняк покинул «Урал» 

Спорт-Экспресс и ещё 9 38 минут назад
Погребняк покинул «Урал»
Фото: ТАСС
Форвард «Урала» Павел Погребняк покинул клуб, сообщается на официальном сайте екатеринбуржцев.
У 36-летнего нападающего истек срок действия контракта.
— Мы благодарим Павла за тот вклад, который он внес в успехи «Урала», за профессиональное и ответственное отношение к тренировкам и играм, за самоотдачу, с которой он бился на футбольном поле, за тот пример, который он подавал молодым игрокам клуба! — говорится в сообщении клуба. — Желаем Павлу здоровья и успешной реализации своих сил на новом этапе карьеры!
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Футбол , Павел Погребняк , ФК "Урал"
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