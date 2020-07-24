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«Локомотив» — «Спартаку»: Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков 

Советский спорт 1 час назад
«Локомотив» мощно ответил «Спартаку»
Фото: ФК «Локомотив»
Московские «Локомотив» и «Спартак» обменялись колкостями в Twitter.
На официальной странице «железнодорожников» не появлялось новых записей с 15 июля. «Спартак» предположил, что страница красно-зеленых взломана.
«По взломам — к «Локомотиву», у нас все красиво», — говорится в Twitter красно-белых.
Сегодня Twitter «Локо» «ожил» сообщив, что все аккаунты были заблокированы, и едко ответив «Спартаку».
«Лучше 9 дней без Twitter, чем сезон без еврокубков», — написал «Локомотив».
Напомним, в завершившемся чемпионате РПЛ красно-зеленые заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
«Спартак» закончил первенство страны на седьмом месте и вылетел в полуфинале Кубка России, оставшись, таким образом, без еврокубков на следующий сезон.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
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Футбол , Локомотив , Спартак
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