Николич провел переговоры с Кокориным

Таким образом, Кокорин выбирает из предложений предложений «Зенита» , «Локомотива», «Динамо» , «Рубина», «Сочи». Возможно, что контракт форварду предложил и «Спартак»

Кокорин является приоритетом для Николича. Однако в случае, если «Локомотиву» не удастся его подписать, клуб попробует приобрести 27-летнего нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забив 29 мячей и сделав 3 ассиста в 29 играх за клуб.

В апреле сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» сделали предложения по Нсаме. Затем агент игрока заявил, что Россия не является приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста.