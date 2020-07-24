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Николич провел переговоры с Кокориным. Запасной вариант «Локо» — форвард «Янг Бойз» Нсаме 

Sports.ru и ещё 4 3 часа назад
Николич провел переговоры с Кокориным
Фото: ТАСС
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев, главный тренер «Локомотива» Марко Николич провел переговоры с нападающим Александром Кокориным. Отмечается, что стороны остались довольны услышанным.
Таким образом, Кокорин выбирает из предложений предложений «Зенита», «Локомотива», «Динамо», «Рубина», «Сочи». Возможно, что контракт форварду предложил и «Спартак».
Кокорин является приоритетом для Николича. Однако в случае, если «Локомотиву» не удастся его подписать, клуб попробует приобрести 27-летнего нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме. Он является лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии, забив 29 мячей и сделав 3 ассиста в 29 играх за клуб.
В апреле сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» сделали предложения по Нсаме. Затем агент игрока заявил, что Россия не является приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста.
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Футбол , Константин Алексеев , Марко Николич , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо
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