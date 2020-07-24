По итогам сезона-2020/21 ФНЛ покинут шесть клубов 

В пятницу в режиме видеоконференции проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). В ходе исполкома был утвержден формат проведения первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В сезоне-2020/21 в первенстве ФНЛ примут участие 22 команды. Сезон начнется 1 августа и закончится 16 мая. По итогам первенства лигу покинут не четыре, а шесть клубов, занявшие последние места. Вместо них участниками ФНЛ станут четыре клуба, победившие в ПФЛ.

Исполком РФС также принял решение о допуске к первенству ФНЛ владикавказской «Алании».