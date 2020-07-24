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По итогам сезона-2020/21 ФНЛ покинут шесть клубов 

SPORT24.ru 30 минут назад
По итогам сезона-2020/21 ФНЛ покинут шесть клубов
Фото: © ФНЛ
В пятницу в режиме видеоконференции проходит заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС). В ходе исполкома был утвержден формат проведения первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В сезоне-2020/21 в первенстве ФНЛ примут участие 22 команды. Сезон начнется 1 августа и закончится 16 мая. По итогам первенства лигу покинут не четыре, а шесть клубов, занявшие последние места. Вместо них участниками ФНЛ станут четыре клуба, победившие в ПФЛ.
Исполком РФС также принял решение о допуске к первенству ФНЛ владикавказской «Алании».
Ранее стало известно, что членами ФНЛ официально стали победители своих групп в ПФЛ в сезоне-2019/20: «Акрон» из Тольятти, брянское «Динамо», столичный «Велес», астраханский «Волгарь» и омский «Иртыш». Кроме того, во втором дивизионе выступят выбывшие из РПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург».
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Футбол , РФС , Динамо , Акрон
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