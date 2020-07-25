Ловчев заявил о деградации РПЛ 

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев заявил о деградации Российской премьер-лиги (РПЛ), передает News.ru.

Он отметил, что в чемпионате России существуют проблемы с судейством, потому что арбитры, которые работают с судейством, имеют очень слабый уровень. также Ловчев отдельно подчеркнул неудачу российских клубов в еврокубках — никто из команд не смог выйти в весеннюю часть Лиги Европы и Лиги чемпионов.

"А мы разве после последних побед ЦСКА и "Зенита" на европейской арене добивались чего-го в еврокубках? С тех пор ничего не изменилось! Наш чемпионат продолжает деградировать", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Бышовец сделал прогноз на на финал Олимп — Кубка России.