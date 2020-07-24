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РФС утвердил новый формат проведения Кубка России 

ТАСС 3 часа назад
РФС утвердил формат проведения Кубка России
Фото: ТАСС
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил формат проведения Бетсити — Кубка России в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Формат и календарь Кубка России были утверждены на заседании исполкома в пятницу. Расписание матчей будет опубликовано позднее.
Предстоящий розыгрыш Кубка России станет первым в новом формате. В нем будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Тинькофф-РПЛ, Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут клубы, которые займут первые места в своих группах. При этом шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России именно со стадии 1/8 финала. На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва) , с третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов выступление начнет "Краснодар", "Ростов" примет участие в квалификации Лиги Европы.
Победитель сезона-2019/20 Олимп — Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы, 25 июля в Екатеринбурге встретятся подмосковные "Химки" и "Зенит", в случае победы "Химок" клуб завоюет путевку (ЦСКА сыграет в квалификации Лиги Европы), если победит "Зенит", то ЦСКА получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, а в квалификации сыграет московское "Динамо".
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
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Футбол , Зенит , РФС , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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