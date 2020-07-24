РФС утвердил формат проведения Кубка России

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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил формат проведения Бетсити — Кубка России в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Формат и календарь Кубка России были утверждены на заседании исполкома в пятницу. Расписание матчей будет опубликовано позднее.

Предстоящий розыгрыш Кубка России станет первым в новом формате. В нем будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Тинькофф-РПЛ, Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут клубы, которые займут первые места в своих группах. При этом шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России именно со стадии 1/8 финала. На групповом этапе Лиги чемпионов сыграют "Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва) , с третьего квалификационного раунда в Лиге чемпионов выступление начнет "Краснодар", "Ростов" примет участие в квалификации Лиги Европы.