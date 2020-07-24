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«Месси прибалдел бы»: Артем Дзюба сравнил себя с Лионелем Месси и Криштиану Роналду 

Newsru.com и ещё 3 2 часа назад
«Месси прибалдел бы»
Фото: РИА Новости
Нападающий питерского "Зенита" Артем Дзюба считает большим достижением забить 17 мячей в чемпионате России по футболу при оборонительном стиле игры большинства отечественных команд. По его мнению, Криштиану Роналду или Лионель Месси вряд ли добились бы более значительных успехов в Российской Премьер-лиге (РПЛ).
Дзюба забил 17 мячей в сезоне и разделил первенство среди лучших бомбардиров завершившегося чемпионата с партнером по команде Сердаром Азмуном, однако иранца признали лучшим за счет меньшего количества голов с пенальти (1 против 5).
"Хочу сказать: 17 голов в нашем чемпионате — это уже достижение, — заявил Артем в интервью
"Матч ТВ"
. — Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом. Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при "плюс 40". Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч — по лапам сразу как дали бы ему".
По словам форварда, у нас "очень специфичный чемпионат". Больше половины команд играют в пять защитников, плюс два или три разрушителя в центре поля, итого — восемь игроков обороны. При том, что в Европе практически все играют в открытый футбол, в России подобное встретить очень сложно.
Отметим, что Лионель Месси стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Испании по футболу, забив 25 мячей в 33-х матчах. Криштиану Роналду идет на втором месте в продолжающемся чемпионате Италии с 30 голами в 31-й игре. При этом Месси из своих пять мячей забил с пенальти, а Роналду — 12.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
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Футбол , Лионель Месси , Артем Дзюба , Криштиану Роналду , Зенит
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