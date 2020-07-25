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Футболистка умерла в 19 лет 

Lenta.ru 6 часов назад
Футболистка умерла в 19 лет
Фото: @azewomenfootball
Член сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе умерла на 20-м году жизни. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте женской национальной команды.
Уточняется, что девушка состояла в команде игроков не старше 19 лет. В руководстве национальной команды выразили соболезнования семье и близким футболистки.
Причиной смерти стала онкологическая болезнь. С недугом Гургенидзе боролась на протяжении более чем года. При этом, по информации Sport24, в феврале 2019-го полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, выступавший за «Крылья Советов», помогал спортсменке финансово.
24 июля сообщалось, что чешский хоккеист, защитник «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела умер в 20 лет. Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го.
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Футбол , Джано Ананидзе , Крылья Советов
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