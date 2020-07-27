Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Экс-тренер «Рубина» возглавил «Валенсию» 

Чемпионат.com и ещё 12 1 час назад
Экс-тренер «Рубина» возглавил «Валенсию»
Фото: РИА Новости
Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении бывшего наставника казанского «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасии на пост главного тренера.
Видео можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Твиттере». Напомним, 29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, отправленного в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев. Грасия тренировал казанский «Рубин» с 2016 по 2017 год. Испанский специалист работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.
Видео дня. Любопытные подробности Олимпиады-80
Чемпионат.com: последние новости
Малафеев отреагировал на переход Ловрена в «Зенит» Малафеев отреагировал на переход Ловрена в «Зенит» Роналду забил больше всех в топ-5 европейских лиг после рестарта сезона Роналду забил больше всех в топ-5 европейских лиг после рестарта сезона Иммобиле сравнялся с Левандовски в споре за «Золотую бутсу» Иммобиле сравнялся с Левандовски в споре за «Золотую бутсу»
Футбол , Денис Черышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Емельяненко прокомментировал нокаут от Исмаилова
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Поражение Емельяненко нокаутом попало на видео
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Запашный обратился к Исмаилову
Запашный обратился к Исмаилову
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение