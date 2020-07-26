«Зенит» обыграл «Химки» в финале Олимп — Кубка России, а единственный мяч был забит на 84-й минуте встречи с пенальти. Назначение неоднозначного 11-метрового удара ожидаемо вызвало сомнение у главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана , а бывший арбитр Игорь Федотов и вовсе заговорил о симуляции.

Петербургский «Зенит» выиграл Олимп — Кубок России, в финале одолев подмосковные «Химки». Чемпион России нынешнего сезона, который стал победителем национального первенства уверенно и досрочно, смог забить только один мяч — с пенальти. И это судейское решение уже после матча не могло не спровоцировать скандал.

Подмосковный клуб, который в последние дни был занят решением вопроса по выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), против «Зенита» держался весьма достойно. Чемпион же страны хоть и организовывал позиционные атаки, но довести дело до голевых моментов по большей части не мог: петербуржцев накрывали грамотные защитники «Химок», а когда не получалось, выручал голкипер Илья Лантратов , который несколько раз спасал свою команду после опаснейших прострелов.

Судьбу матча решил всего один момент. На 82-й минуте бразилец Малком взял на себя инициативу в штрафной «Химок» и пошел в обводку, однако был сбит Евгением Гапоном . Главный арбитр встречи Владимир Москалев долго не раздумывал и без помощи своих ассистентов, которые отвечали за систему VAR, назначил пенальти. К точке подошел Артем Дзюба и спокойно развел мяч и Лантратова по разным углам ворот.

Малком был заменен через несколько минут, в эпизоде со столкновением он держался за ногу и некоторое время не мог подняться, однако бывший арбитр Игорь Федотов усмотрел в этом симуляцию.

«Игрок «Химок» ничего не делает, выставляет ногу параллельно. А Малком выставляет ногу в сторону и цепляет ее. Это симуляция. Москалев ошибся. При этом он свистнул не сразу, а секунды через три. Значит, ему кто-то подсказал», — приводит слова экс-судьи «Чемпионат.com».

После игры высказался и главный тренер «Химок» Сергей Юран. Он отметил, что футболисты подмосковной команды выложились на все сто процентов и полностью выполнили заявленный план на игру, однако игрокам немного не хватило удачи — в самом конце компенсированного времени ко второму тайму, когда «Химки» атаковали ворота «Зенита», мяч чудом не залетел в ворота Михаила Кержакова

А вот ситуация с пенальти вызвала у специалиста вопросы.

«Сейчас посмотрел пенальти — со скамейки не было видно — и почитал комментарии Федотова. Наши игроки обращались, чтобы судья посмотрел VAR. То, что я увидел, вызвало у меня сомнения. Но игра закончилась. Думаю, что специалисты посмотрят и дадут оценку. В интернете почитал комментарии судьи, что там была симуляция. Наверное, он разбирается», — цитирует Юрана Sport24.

С назначением пенальти не согласен и защитник Гапон, который столкнулся с Малкомом в своей штрафной. По его мнению, игрок «Зенита» попросту подставился, однако судить, была ли симуляция, футболист «Химок» не стал. Он отметил, что ситуацию все равно не изменить.

Зато полузащитник подмосковной команды Аршак Корян был более категоричен в своих высказывания, раскритиковав судейство.

«Shame [Позор]… Чемпионское судейство, судьи выиграли Кубок», — написал он в Instagram, опубликовав видео с моментом, после которого был назначен 11-метровый удар.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак , говоря о судействе, был краток и лаконичен. Он заявил, что эта тема его совсем не интересует, а победу команда одержала по делу.

Однако не все оказались согласны с этим высказыванием. Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после матча задался вопросом, а как будет выступать «Зенит» в Лиге чемпионов, если с трудом смог обыграть подмосковный клуб, который только в этом сезоне гарантировал себе участие в высшем дивизионе чемпионата России.

«Химки» молодцы, а я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…» — написал он у себя в Telegram-канале.

Сергей Силкин. Победа «Зенита» была закономерным итогом, об этом заявил бывший главный тренер «Динамо»

При этом он отметил, что и «Химки» доказали, что достойны войти в чемпионат России, и смогут в следующем сезоне дать бой соперникам с более высоким уровнем игры.

«С точки зрения класса команды и мастерства игроков победа «Зенита» в финале закономерна. Но надо отдать должное «Химкам», которые костьми легли для того, чтобы выиграть этот трофей. Они не испугались столь грозного соперника и до конца сражались, пытаясь воспользоваться одним из главных шансов на титул в своей жизни», — цитируют Силкина «Известия».

К слову, игра «Зенита» вызвала вопросы не только у людей, напрямую связанных с футболом. Известный рок-музыкант и болельщик петербургской команды Вячеслав Петкун , говоря о завоевании национального Кубка, отметил, что ему трудно понять нынешнюю игру клуба. По его мнению, атака и оборона действуют по большей части на высоком классе игроков и их опыте, а вот в полузащите творится «хаос».