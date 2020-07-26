«Челси» обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов 

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В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" обыграл "Вулверхэмптон".

Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голы на свой лицевой счет оформили Мэйсон Маунт и Оливье Жиру, поразившие ворота Руи Патрисиу в компенсированное к первому тайму время.

После этой победы подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 66 очков и заняли итоговое третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.