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«Челси» обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
«Челси» обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов
Фото: Газета.Ru
В матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" обыграл "Вулверхэмптон".
Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
В составе победителей голы на свой лицевой счет оформили Мэйсон Маунт и Оливье Жиру, поразившие ворота Руи Патрисиу в компенсированное к первому тайму время.
После этой победы подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 66 очков и заняли итоговое третье место в турнирной таблице, дающее право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" в предстоящее летнее трансферное окно намерен расстаться с полузащитником Алексеем Миранчуком.
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Футбол , Премьер-лига , Алексей Миранчук , Фрэнк Лэмпард , Локомотив
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