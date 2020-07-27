Ловрен высказался о переходе в «Зенит» 

"Счастлив и горд за то, что пополнил "Зенит". Благодарю Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот трансфер состоялся. Я знал, что это самая сильная команда в России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне она стала еще и обладателем национального Кубка. Для меня это важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные одноклубники.