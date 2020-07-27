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Ловрен высказался о переходе в «Зенит» 

Газета.Ru и ещё 75 2 часа назад
Ловрен высказался о переходе в «Зенит»
Фото: Twitter
Защитник Деян Ловрен прокомментировал подписание соглашения с петербургским "Зенитом".
Напомним, что контракт с 31-летним игроком сборной Хорватии рассчитан на три года.

"Счастлив и горд за то, что пополнил "Зенит". Благодарю Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот трансфер состоялся. Я знал, что это самая сильная команда в России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне она стала еще и обладателем национального Кубка. Для меня это важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные одноклубники.

Также я знал, что "Зенит" уделяет большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь новому клубу пройти как можно дальше" — цитирует официальный сайт "Зенита" Ловрена, также добавившего, что он очень ждет встречи с петербургскими болельщиками.

Ранее в Санкт-Петербурге прошло световое шоу в честь золотого дубля "Зенита".
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Комментарии 2
Футбол , Сергей Семак , Александр Медведев , Зенит
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