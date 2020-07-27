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Жена Семака о количестве секса: «Вы перестанете есть и спать»

Артём Кульша
1 час назад
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Общественность лишится сна и аппетита, узнав сколько раз в неделю жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергея Семака Анна занимается сексом. Об этом, как сообщает Sport24, она заявила сама.
«Перестанете спать»: Жена Семака о количестве секса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Семаки, как сообщал «Рамблер», поженились в 2008 году. Они воспитывают семерых детей — сыновей Ивана, Савву и Семена и дочерей Майю, Татьяну, Варвару и Иларию. Некоторое время назад в сторис в своем инстаграме Семак ответила на несколько вопросов пользователей социальной сети. Один из них спросил, сколько раз в неделю заниматься сексом нормально и сколько раз им занимается она.
«Боюсь, завладев подобной информацией, вы перестанете есть и спать», — ответила Семак.
Она назвала владение подобной информацией испытанием, выразила уверенность, что лишние испытания ни к чему, а также сообщила, что далека от общественных нормативов, и задалась вопросом, зачем ориентироваться на чужой опыт.
Отвечая на просьбу дать советы девушкам для сексуального раскрепощения, Семак высказала мнение, что определяющую роль в гармоничных сексуальных отношениях играет личность человека, абсолютное доверие и настоящая химия.
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Футбол,Сергей Семак,Зенит
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