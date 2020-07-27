«Перестанете спать»: Жена Семака о количестве секса

Семаки, как сообщал «Рамблер», поженились в 2008 году. Они воспитывают семерых детей — сыновей Ивана, Савву и Семена и дочерей Майю, Татьяну, Варвару и Иларию. Некоторое время назад в сторис в своем инстаграме Семак ответила на несколько вопросов пользователей социальной сети. Один из них спросил, сколько раз в неделю заниматься сексом нормально и сколько раз им занимается она.