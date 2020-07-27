«Интер» — «Наполи»: прогноз и ставки на матч Серии А 28 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

28 июля в Милане, на стадионе «Сан Сиро» пройдет матч 37-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Наполи». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:45 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.10, что соответствует 46% вероятности. Успех гостей аналитики оценили коэффициентом 3.50 (27%), а ничья в основное время идёт также за 3.50 (27%).

Эксперты склоняются к тому, что матч чемпионата Италии «Интер» — «Наполи» будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 1.75, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.10. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Интер» — «Наполи»: какие делать ставки на матч Серии А 28 июля

«Интер» потерял шансы на чемпионство в 36-м туре. Винить в этом команда Антонио Конте может только самих себя — много очков «нерадзурри» растеряли по собственной глупости, из-за потерь концентрации. А ведь «Ювентус» тоже буксовал, нужно было всего лишь одержать ряд дежурных побед. Но о чемпионстве Конте и его игрокам нужно забыть — сейчас борьба идет за 2-е место. «Интер» — фаворит этой борьбы, он опережает «Аталанту» и «Лацио» на одно очко за 2 тура до финиша. Все в руках миланцев, но нужно побеждать.

У «Наполи» мотивации практически нет. Лига Европы от команды никуда не денется, ниже 7-го места обладатель Кубка Италии не упадет. Правда, есть возможность подняться чуть повыше. От идущего шестым «Милана» команду Дженнаро Гаттузо отделяет всего лишь одно очко.

И все-таки мотивация «Интера» выше, второе место — очень весомый аргумент для спонсоров и возможных приобретений на следующий сезон. Да и игровая форма у команды Конте получше — в последнем туре «нерадзурри» уверенно переиграли на выезде «Дженоа» (3:0). Поставить в БК ФОНБЕТ на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.10!

«Интеру» нужнее победа, но разгрома ждать не стоит. Дженнаро Гаттузо получил индульгенцию, выиграв Кубок Италии, но результаты в чемпионате не слишком радуют руководство клуба. Поэтому ждать, что у «Наполи» совсем не будет мотивации, не стоит. Есть, правда, проблемы в обороне. В игре против «Сассуоло» неаполитанцы пропустили четырежды. Ирония в том, что VAR отменил все эти взятия ворот. Но оборонительных проблем этот факт как раз не отменяет. Поставить на победу «Интера» с разницей в один мяч можно в БК ФОНБЕТ за 3.65.