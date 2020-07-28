Оценены перспективы Кокорина вернуться в «Зенит»

— Для чемпионата России «Зениту» за глаза хватит атакующей тройки Дзюба-Азмун-Малком, — цитируют «Известия» Куртияна. — Для укрепления состава к Лиге чемпионов, возможно, Кокорин бы и пригодился, как игрок ротации. Но согласен ли Саша на такую роль? Ему уже скоро 30, и надо использовать весь свой потенциал. Вряд ли в Петербурге у него будет такая возможность.