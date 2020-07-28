Акинфеев выложил первый пост в Instagram 

«Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это — как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно — продолжим. Если нет — значит, гол», — написал Акинфеев по фото.