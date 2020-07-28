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Акинфеев выложил первый пост в Instagram 

RT на русском и ещё 7 3 часа назад
Акинфеев выложил первый пост в Instagram
Фото: РИА Новости
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал первый пост в социальной сети Instagram.

«Никогда не думал, что сделаю это! Но сделал ведь! И не спрашивайте меня: почему? Это — как любой пенальти: забьют — не забьют. Гадать не будем! Посмотрим, что из этого получится. Если будет интересно — продолжим. Если нет — значит, гол», — написал Акинфеев по фото.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за основной состав армейцев с 2002 года. С 2003 по 2018 год он выступал за сборную России.
Ранее сообщалось, что Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России.
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