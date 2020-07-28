Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Уткин поделился мнением о Кокорине 

Soccer News и ещё 1 2 часа назад
Уткин поделился мнением о Кокорине
Фото: Soccer News
Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался по поводу интереса "Локомотива" и "Спартака" к форварду Александру Кокорину.

"У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил…

Я поэтому не верю, что его появление в не-"Зените" повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.
Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт — это вызов. Аукцион — никак не вызов. Так что склонен думать — см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.
Самый знаменитый его удар — стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, контракт 29-летнего Кокорина с "Зенитом" истекает 31 июля, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно. Также игроком интересуются "Сочи", "Рубин" и "Динамо".
Видео дня. В Кузбассе прошел этап соревнований по рыболовному спорту
Soccer News: последние новости
"Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А "Аталанта" вырвала победу у "Пармы" в Серии А "Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит" "Локомотив" сделал Кокорину гораздо более выгодное предложение, чем "Зенит" "Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА "Зенит" отреагировал на кукольное шоу ЦСКА
Комментарии
Футбол , Василий Уткин , Александр Кокорин , Зенит , Локомотив , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В драке с боксером и чемпионкой мира погиб россиянин
В драке с боксером и чемпионкой мира погиб россиянин
Переполненные пляжи: Шипулин заразился коронавирусом в Сочи
Переполненные пляжи: Шипулин заразился коронавирусом в Сочи
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Российская фигуристка «разнесла» Крым
В поражении Емельяненко увидели признаки деградации
В поражении Емельяненко увидели признаки деградации
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение