Уткин поделился мнением о Кокорине 

"У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. То есть мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время я не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч. Не было такой большой игры, про которую можно было бы сказать: вот же Саня затащил…

Я поэтому не верю, что его появление в не- "Зените" повлияет на расклад сил. Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своем аукционе сам себе лот: «кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Я не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше.

Но футболист все же убеждает в своей полезности, когда он что-то хочет доказать. Спорт — это вызов. Аукцион — никак не вызов. Так что склонен думать — см. выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего.

Самый знаменитый его удар — стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал", — написал Уткин в своем телеграм-канале.