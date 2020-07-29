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Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию» в Серии А 

RT на русском и ещё 4 59 минут назад
«Милан» разгромил «Сампдорию»
Фото: globallookpress.com
«Милан» крупно обыграл «Сампдорию» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.
Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе «россонери» дубль оформил Златан Ибрагимович, отличившись на четвёртой и 58-й минутах, а также на 52-й минуте забил Хакан Чалханоглу, и в компенсированное время голом отметился Рафаэл Леау. У хозяев единственный результативный удар на счету Кристоффера Аскильдсена (87).
«Милан» набрал 63 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сампдория» с 41 очком располагается на 15-й позиции.
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Футбол , Хакан Чалханоглу , Рафаэл Леау
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