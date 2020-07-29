Кто больше? «Спартак» и «Локо» борются за Кокорина

Клубы Российской премьер-лиги ведут борьбу за нападающего Александра Кокорина. Подписать контракт со скандальным футболистом хотят «Спартак» и «Локомотив». При этом в переговоры может вмешаться «Зенит», к варианту с которым склоняется сам игрок.

31 июня у нападающего Александра Кокорина заканчивается арендное соглашение с «Сочи», где он выступал во второй части завершившегося сезона, и контракт с петербургским «Зенитом», которому принадлежат права на футболиста. Однако без работы бывший форвард сборной России совершенно точно не останется: в Российской премьер-лиге уже выстроилась очередь за ним.

Основная борьба за Кокорина развернется между двумя московскими клубами — «Спартаком» и «Локомотивом».

По информации журналиста Сергея Егорова, большую заинтересованность в трансфере Кокорина проявляет новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов . Менеджер считает, что его потенциальный переход будет мощным имиджевым шагом для красно-белых: у болельщиков вызовет скепсис, если первой покупкой «Спартака» в трансферное окно станет полузащитник «Уфы» Остон Урунов, который обойдется москвичам не менее чем €2 млн В то же время приглашение Кокорина, как пишет источник, станет сильным ходом, показывающим, что в будущем сезоне «Спартак» намерен бросить вызову «Зениту».

Однако проблемой в переговорах может стать тот факт, что «Спартак» не сумел квалифицироваться в еврокубки. Сейчас Газизов ждет решения футболиста — будет ли он готов выступать за команду, которая заняла седьмое место в РПЛ и не сыграет даже в Лиге Европы.

«Чемпионат.com» в свою очередь подтверждает, что красно-белые предложили Кокорину контракт сроком на три года и готовы выполнить все финансовые запросы 29-летнего нападающего.

«Локомотив» также заинтересован в возвращении своего воспитанника. Форварда в своей команде хочет видеть новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич . 29 июля состоится заседание трансферного комитета клуба, на котором, как предполагается, обсудят в том числе и кандидатуру Кокорина. «Локомотив» в лице генерального директора клуба Василия Кикнадзе несколько дней назад связывался с игроком и рассказал ему о своих намерениях вступить в переговоры, сам нападающий отнесся к этому варианту позитивно.

«Локо» планирует сформировать самое выгодное предложение игроку по контракту, как сообщает «СЭ», с €4 млн в качестве подписного бонуса. Кикнадзе считает, что Кокорин будет мощным усилением для «железнодорожников» в преддверии матчей Лиги чемпионов. Его подписание даст надежду на более успешное выступление в турнире, нежели в последние два года.

Еще одним претендентом на Кокорина называется казанский «Рубин», однако шанс на то, что нападающий пополнит состав Леонида Слуцкого , оцениваются как наименее вероятный. При этом игроком также интересовался еще один его бывший клуб — столичное «Динамо» . Москвичи, которые в следующем сезоне могут выступить в Лиге Европы и по завершении прошедшей кампании расстались с целой плеядой футболистов, готовы удовлетворить финансовые требования Кокорина, при этом они, по последней информации, вряд ли будут соперничать с другими командами за подписание форварда.

Важным моментом станет и то, собирается ли «Зенит», за который Кокорин выступал последние четыре года, делать игроку предложение по новому контракту. Основные разногласия у петербуржцев и футболиста заключаются именно в денежном вопросе: сине-бело-голубые предлагают подписной бонус в размере €2 млн, в то время как «Локо», например, готов платить вдвое больше. По контракту Кокорин хотел бы получить €10 млн за три года, что в «Зените» тоже считают завышенным требованием.

Однако если петербуржцы в конечном счете решат продлить контракт с Кокориным, то игрок с большой долей вероятности примет решение остаться в клубе с берегов Невы. Он также дал понять всем, кто ведет с ним переговоры, что не будет принимать предложений до общения и разъяснения ситуации с «Зенитом».

В прошедшем сезоне РПЛ Кокорин, выступавший за «Сочи» только со второй части чемпионата, принял участие в десяти матчах, в которых отметился семью забитыми мячами (два — с пенальти) и тремя результативными передачами. «Сочи» по итогам сезона остался в высшем дивизионе. Ранее Кокорин сообщал, что к нему проявляют интерес зарубежные клубы, включая итальянскую «Рому», однако, согласно последним данным, ни с кем из европейских команд игрок не вступал в переговоры.