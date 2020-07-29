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СМИ: «Спартак» и «Локомотив» предложили контракты Кокорину 

Газета.Ru 2 часа назад
Кто больше? «Спартак» и «Локо» борются за Кокорина
Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь
Клубы Российской премьер-лиги ведут борьбу за нападающего Александра Кокорина. Подписать контракт со скандальным футболистом хотят «Спартак» и «Локомотив». При этом в переговоры может вмешаться «Зенит», к варианту с которым склоняется сам игрок.
31 июня у нападающего Александра Кокорина заканчивается арендное соглашение с «Сочи», где он выступал во второй части завершившегося сезона, и контракт с петербургским «Зенитом», которому принадлежат права на футболиста. Однако без работы бывший форвард сборной России совершенно точно не останется: в Российской премьер-лиге уже выстроилась очередь за ним.
Основная борьба за Кокорина развернется между двумя московскими клубами — «Спартаком» и «Локомотивом».
По информации журналиста Сергея Егорова, большую заинтересованность в трансфере Кокорина проявляет новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Менеджер считает, что его потенциальный переход будет мощным имиджевым шагом для красно-белых: у болельщиков вызовет скепсис, если первой покупкой «Спартака» в трансферное окно станет полузащитник «Уфы» Остон Урунов, который обойдется москвичам не менее чем €2 млн В то же время приглашение Кокорина, как пишет источник, станет сильным ходом, показывающим, что в будущем сезоне «Спартак» намерен бросить вызову «Зениту».
Однако проблемой в переговорах может стать тот факт, что «Спартак» не сумел квалифицироваться в еврокубки. Сейчас Газизов ждет решения футболиста — будет ли он готов выступать за команду, которая заняла седьмое место в РПЛ и не сыграет даже в Лиге Европы.
«Чемпионат.com» в свою очередь подтверждает, что красно-белые предложили Кокорину контракт сроком на три года и готовы выполнить все финансовые запросы 29-летнего нападающего.
«Локомотив» также заинтересован в возвращении своего воспитанника. Форварда в своей команде хочет видеть новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич. 29 июля состоится заседание трансферного комитета клуба, на котором, как предполагается, обсудят в том числе и кандидатуру Кокорина. «Локомотив» в лице генерального директора клуба Василия Кикнадзе несколько дней назад связывался с игроком и рассказал ему о своих намерениях вступить в переговоры, сам нападающий отнесся к этому варианту позитивно.
«Локо» планирует сформировать самое выгодное предложение игроку по контракту, как сообщает «СЭ», с €4 млн в качестве подписного бонуса. Кикнадзе считает, что Кокорин будет мощным усилением для «железнодорожников» в преддверии матчей Лиги чемпионов. Его подписание даст надежду на более успешное выступление в турнире, нежели в последние два года.
Еще одним претендентом на Кокорина называется казанский «Рубин», однако шанс на то, что нападающий пополнит состав Леонида Слуцкого, оцениваются как наименее вероятный. При этом игроком также интересовался еще один его бывший клуб — столичное «Динамо». Москвичи, которые в следующем сезоне могут выступить в Лиге Европы и по завершении прошедшей кампании расстались с целой плеядой футболистов, готовы удовлетворить финансовые требования Кокорина, при этом они, по последней информации, вряд ли будут соперничать с другими командами за подписание форварда.
Важным моментом станет и то, собирается ли «Зенит», за который Кокорин выступал последние четыре года, делать игроку предложение по новому контракту. Основные разногласия у петербуржцев и футболиста заключаются именно в денежном вопросе: сине-бело-голубые предлагают подписной бонус в размере €2 млн, в то время как «Локо», например, готов платить вдвое больше. По контракту Кокорин хотел бы получить €10 млн за три года, что в «Зените» тоже считают завышенным требованием.
Однако если петербуржцы в конечном счете решат продлить контракт с Кокориным, то игрок с большой долей вероятности примет решение остаться в клубе с берегов Невы. Он также дал понять всем, кто ведет с ним переговоры, что не будет принимать предложений до общения и разъяснения ситуации с «Зенитом».
В прошедшем сезоне РПЛ Кокорин, выступавший за «Сочи» только со второй части чемпионата, принял участие в десяти матчах, в которых отметился семью забитыми мячами (два — с пенальти) и тремя результативными передачами. «Сочи» по итогам сезона остался в высшем дивизионе. Ранее Кокорин сообщал, что к нему проявляют интерес зарубежные клубы, включая итальянскую «Рому», однако, согласно последним данным, ни с кем из европейских команд игрок не вступал в переговоры.
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Комментарии 2
Футбол , Статьи , Марко Николич , Василий Кикнадзе , Шамиль Газизов , Леонид Слуцкий , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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