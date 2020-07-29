Экс-вратарь «Зенита» может перейти в «Торпедо»

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По сведениям издания, "автозаводцы" могут подписать голкипера в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, так как 31 июля истекает его контракт с тульским клубом.

В нынешнем сезоне 30-летний Лодыгин провел за "Арсенал" два матча во всех турнирах и пропустил пять голов. Ранее он играл за "Ксанти", "Эордаикос", "Зенит" , "Олимпиакос" и "Газиантеп". За сборную России сыграл 11 матчей и пропустил 4 мяча.

Напомним, что "Торпедо" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.