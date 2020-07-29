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«Торпедо» может подписать бывшего вратаря «Зенита» 

Soccer News и ещё 4 4 часа назад
Экс-вратарь «Зенита» может перейти в «Торпедо»
Фото: Soccer News
Московское "Торпедо" проявляет интерес к вратарю тульского "Арсенала" Юрию Лодыгину, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям издания, "автозаводцы" могут подписать голкипера в летнее трансферное окно в статусе свободного агента, так как 31 июля истекает его контракт с тульским клубом.
В нынешнем сезоне 30-летний Лодыгин провел за "Арсенал" два матча во всех турнирах и пропустил пять голов. Ранее он играл за "Ксанти", "Эордаикос", "Зенит", "Олимпиакос" и "Газиантеп". За сборную России сыграл 11 матчей и пропустил 4 мяча.
Напомним, что "Торпедо" в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
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