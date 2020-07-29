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Селюк назвал борьбу за Кокорина соревнованием «тупого и ещё тупее» 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
«Борьба за Кокорина — соревнования тупого и ещё тупее»
Фото: РИА Новости
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который провёл сезон на правах аренды за «Сочи».

Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам форвард является талантливым игроком, но в матчах с серьёзным соперником он теряется.

Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и ещё тупее, глупость на глупости. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Лучше за меньшие деньги, но туда. Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев, — заключил Селюк.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.
Накануне стало известно, что московский «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в трансфере нападающего питерского «Зенита» Александра Кокорина, писал NEWS.ru.
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Футбол , Дмитрий Селюк , Александр Кокорин , Спартак , Зенит , Локомотив , Динамо
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