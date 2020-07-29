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Назван самый дорогой футбольный бренд мира 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Назван самый дорогой футбольный бренд мира
Фото: Richard Heathcote / Reuters
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по итогам 2020 года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании Brand Finance.
Стоимость испанской команды оценивается в 1,419 миллиарда евро. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом сумма уменьшилась на 13,8 процента. Второе место в рейтинге занял еще один клуб из Испании — «Барселона» (1,413 миллиарда), на третьей строчке находится английский «Манчестер Юнайтед» (1,314 миллиарда).
Всего в рейтинг попали 50 клубов, среди них есть один российский. На 49-м месте расположился петербургский «Зенит», его стоимость компания не назвала.
«Реал» 16 июля досрочно стал чемпионом Испании сезона-2019/2020. 7 августа мадридская команда проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В первой встрече победу со счетом 2:1 одержали англичане.
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Футбол , Зенит , Реал , Манчестер Юнайтед
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