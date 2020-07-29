Агент назвал главную проблему «Спартака»

«Спартак» всегда аккуратен на трансферном рынке. Проблема в том, что клуб очень долго принимает решения и теряет возможность покупать того, кого нужно. Констанин Сарсания решал вопросы в «Зените» в течение одного рабочего дня. Утром он узнавал о футболисте, а вечером уже договаривался, каким образом переводить за него деньги. В «Спартаке» сначала всё докладывают Леониду Федуну, а он может, например, уехать отдыхать. Всё очень медленно. И не совсем понятно, почему убрали Томаса Цорна. Он потратил деньги на Алекса Крала, Гуса Тиля и Александра Соболева, но мне нравятся эти футболисты. Соболев — вообще прекрасное приобретение», — сказал агент в интервью RT.
«Всё дело в уважительном отношении к человеку. Вспомните, когда «Спартак» приглашал Курбана Бердыева на должность главного тренера. Он ответил: «Я согласен, но при условии, что гендиректором станет Сарсания». Специалисту отказали. А кто будет принимать решения сейчас, мне сложно сказать. Если они договорились с Федуном, многое может измениться. В клубе должно быть доверие», — добавил Абрамов.