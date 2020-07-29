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Агент объяснил, в чём заключается главная проблема «Спартака» 

RT на русском 1 час назад
Агент назвал главную проблему «Спартака»
Фото: fcsm_official Twitter
Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением по поводу проблем в московском «Спартаке».

«Спартак» всегда аккуратен на трансферном рынке. Проблема в том, что клуб очень долго принимает решения и теряет возможность покупать того, кого нужно. Констанин Сарсания решал вопросы в «Зените» в течение одного рабочего дня. Утром он узнавал о футболисте, а вечером уже договаривался, каким образом переводить за него деньги. В «Спартаке» сначала всё докладывают Леониду Федуну, а он может, например, уехать отдыхать. Всё очень медленно. И не совсем понятно, почему убрали Томаса Цорна. Он потратил деньги на Алекса Крала, Гуса Тиля и Александра Соболева, но мне нравятся эти футболисты. Соболев — вообще прекрасное приобретение», — сказал агент в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, может ли приход Шамиля Газизова на пост гендиректора повлиять на скорость принятия решений в клубе.

«Всё дело в уважительном отношении к человеку. Вспомните, когда «Спартак» приглашал Курбана Бердыева на должность главного тренера. Он ответил: «Я согласен, но при условии, что гендиректором станет Сарсания». Специалисту отказали. А кто будет принимать решения сейчас, мне сложно сказать. Если они договорились с Федуном, многое может измениться. В клубе должно быть доверие», — добавил Абрамов.

Ранее Абрамов выразил мнение, что главная задача компании ВЭБ — продать ЦСКА, так как для корпорации клуб абсолютно непрофильный актив.
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Комментарии
Футбол , Томас Цорн , Курбан Бердыев , Шамиль Газизов , Владимир Абрамов , Александр Соболев , Леонид Федун , Спартак , Зенит , ВЭБ , ЦСКА
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