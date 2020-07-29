Агент назвал главную проблему «Спартака»

«Спартак» всегда аккуратен на трансферном рынке. Проблема в том, что клуб очень долго принимает решения и теряет возможность покупать того, кого нужно. Констанин Сарсания решал вопросы в «Зените» в течение одного рабочего дня. Утром он узнавал о футболисте, а вечером уже договаривался, каким образом переводить за него деньги. В «Спартаке» сначала всё докладывают Леониду Федуну, а он может, например, уехать отдыхать. Всё очень медленно. И не совсем понятно, почему убрали Томаса Цорна. Он потратил деньги на Алекса Крала, Гуса Тиля и Александра Соболева, но мне нравятся эти футболисты. Соболев — вообще прекрасное приобретение», — сказал агент в интервью RT.