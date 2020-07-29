Бышовец назвал лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20 

Известный российский тренер Анатолий Бышовец назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, передает РИА "Новости".
"Артем Дзюба — лучший бомбардир чемпионата вместе с Сердаром Азмуном. Дзюба — ключевой игрок в чемпионской команде. Полагаю, что можно его считать лучшим футболистом завершившегося сезона. Когда у него оптимальное физическое состояние, то он лучший. Со времени чемпионата мира мы видим в нем игрока, который представляет большую угрозу для соперника", — заявил Бышовец.
Напомним, петербургский "Зенит" стал чемпионом России прошлого сезона.
Ранее солист группы "Руки Вверх" предложил Дзюбе записать совместную песню.