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Бышовец назвал лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Бышовец назвал лучшего игрока РПЛ сезона-2019/20
Фото: РИА Новости
Известный российский тренер Анатолий Бышовец назвал лучшего игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20, передает РИА "Новости".

"Артем Дзюба — лучший бомбардир чемпионата вместе с Сердаром Азмуном. Дзюба — ключевой игрок в чемпионской команде. Полагаю, что можно его считать лучшим футболистом завершившегося сезона. Когда у него оптимальное физическое состояние, то он лучший. Со времени чемпионата мира мы видим в нем игрока, который представляет большую угрозу для соперника", — заявил Бышовец.

Напомним, петербургский "Зенит" стал чемпионом России прошлого сезона.
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Футбол , Анатолий Бышовец , Артем Дзюба , Зенит , РИА Новости
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