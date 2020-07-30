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«Рома» одержала волевую победу над «Торино» 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
«Рома» одержала волевую победу над «Торино»
Фото: РИА Новости
В матче 37-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала волевую победу над "Торино".
Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Эдин Джеко, Крис Смоллинг и Амаду Диавара.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Алехандро Беренген и Уилфрид Синго.
После этой победы подопечные Пауло Фонсеки набрали 67 очков и закрепились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.
"Торино" с 39-ю очками расположился на 16-ом месте.
Ранее сообщалось, что Чиро Иммобиле вышел на первое место в споре за "Золотую бутсу".
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