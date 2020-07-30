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В матче 37-го тура итальянской Серии А "Рома" одержала волевую победу над "Торино".

Встреча прошла в Турине на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:3.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Алехандро Беренген и Уилфрид Синго.

После этой победы подопечные Пауло Фонсеки набрали 67 очков и закрепились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

"Торино" с 39-ю очками расположился на 16-ом месте.

Ранее сообщалось, что Чиро Иммобиле вышел на первое место в споре за "Золотую бутсу".