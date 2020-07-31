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Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом» 

Чемпионат.com и ещё 17 4 часа назад
Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»
Фото: Soccer News
Защитник «Зенита» Юрий Жирков продлил контракт с петербургским клубом, сообщает пресс-служба питерцев.
Новое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
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Футбол , Юрий Жирков , Зенит
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