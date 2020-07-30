Для экс-игрока «Рубина» запросили 16,5 лет тюрьмы

Прокуратура запросила для бывшего игрока казанского «Рубина» Сергея Харламова 16,5 лет лишения свободы, сообщает Спорт Бизнес Online.

30 июля, состоялось заседание по делу о финансовой пирамиде КПК "Рост".

Деятельность пирамиды распространялась на 23 региона России. На имущество фигурантов, общая стоимость которого составила 300 млн рублей, был наложен арест. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.

Остальным обвиняемым грозит от 16 до 18,5 лет лишения свободы.