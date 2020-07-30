Для экс-игрока «Рубина» запросили 16,5 лет тюрьмы

Прокуратура запросила для бывшего игрока казанского «Рубина» Сергея Харламова 16,5 лет лишения свободы, сообщает Спорт Бизнес Online.
30 июля, состоялось заседание по делу о финансовой пирамиде КПК "Рост".
Деятельность пирамиды распространялась на 23 региона России. На имущество фигурантов, общая стоимость которого составила 300 млн рублей, был наложен арест. По версии следствия, в общей сложности злоумышленники похитили более 1,4 млрд рублей, из которых более 43 млн рублей были легализованы.
Остальным обвиняемым грозит от 16 до 18,5 лет лишения свободы.
Ранее Пеле поздравил Криштиану Роналду с победой в Серии А в составе туринского "Ювентуса".