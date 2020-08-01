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«Реймс» впервые за 57 лет сыграет в еврокубках 

Газета.Ru и ещё 28 2 часа назад
«Реймс» впервые за 57 лет сыграет в еврокубках
Фото: газета.ру
Французский "Реймс" впервые за 57 лет добыл путевку в еврокубки, сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Это стало возможно после того, как "Лион" проиграл в серии пенальти "ПСЖ" в финале Кубка французской лиги и лишился места в еврокубках, потому что в турнирной таблице чемпионата Франции занял седьмую строчку.
"Реймс" оказался в Лиге 1 шестым, что дает право команде сыграть в Лиге Европы. Красно-белые спустя 57 лет вернулись в еврокубки. "Лион" впервые с сезона-1996/97 не попал в еврокубки.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" победил в Кубке французской лиги.
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