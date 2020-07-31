Смолов высказался о возвращении в «Локомотив» 

"Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе. Хотелось бы забивать за "Локомотив" больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы", — приводит слова Смолова официальный сайт "Локомотива".