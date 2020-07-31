Нападающий Федор Смолов высказался о возвращении в "Локомотив" после выступления на правах аренды за испанскую "Сельту".
Форвард заявил, что провел две беседы с главным тренером "железнодорожников" Марко Николичем.
"Обсудили требования, как он видит игру и что хотел бы от меня на поле. Я буду стараться по максимуму принести пользу и готов к работе. Хотелось бы забивать за "Локомотив" больше и приносить пользу. Поэтому скрестим пальцы", — приводит слова Смолова официальный сайт "Локомотива".
В чемпионате Испании Смолов принял участие в 14 матчах, в которых забил два мяча. После завершения сезона "Сельта" приняла решение не выкупать контракт футболиста.
Ранее Смолов вернулся в расположение "Локомотива".