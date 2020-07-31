В мае 2019 года готовящийся перейти в «Зенит» Александр Кокорин и экс-полузащитник «Краснодара», ныне представляющий «Ростов», Павел Мамаев получили реальные сроки заключения за беспорядки в октябре 2018 года в столице, а уже в сентябре вышли на свободу.

В мае 2020-го Второй кассационный суд общей юрисдикции прислушался к жалобе защиты и отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр в Мосгорсуд. Причиной данного решения послужили «существенные нарушения закона»: как отметили в инстанции, в приговоре не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не дали оценку в совокупности с другими доказательствами.

Молодые люди сами явились в МВД , где их арестовали стражи правопорядка — было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью».

За восемью месяцами в СИЗО «Бутырка» и чередой странных и комичных судебных слушаний последовал крайне жесткий приговор: 8 мая Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, Кокорины — на 1 год 6 месяцев. В итоге 9 июля братьев Кокориных и Мамаева доставили в исправительную колонию №4 Белгородской области. Протасовицкий же отправился в другую колонию под Брянск.

Но не прошло и трех месяцев с приезда звездных арестантов в исправительное учреждение, а уже 17 сентября Александр и Кирилл Кокорины вместе с Павлом Мамаевым вышли на свободу по УДО. Четвертый же заключенный остался сидеть за решеткой вплоть до начала ноября.

Сразу стоит отметить: несмотря на то что футболисты, Кокорин-младший и Протасовицкий присутствовали в суде 31 июля (до этого процесс неоднократно откладывался из-за неявки спортсменов в связи с окончанием сезона Российской премьер-лиги), ни Соловчук, ни Пак, ни Гайсин на заседание не приехали.

«Потерпевших известили о судебном заседании надлежащим образом, но они не изъявили желания участвовать», — приводит слова судьи РИА «Новости».

Сообщается, что прокурор попросил Мосгорсуд отменить приговор по делу футболистов, но постановить новый с незначительными исправлениями. Сторона обвинения делала особый акцент на роли стула в злополучном инциденте.

«Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия), а также учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим», — вот короткая выдержка из апелляционного представления прокурора.

Защита, в свою очередь, как раз и указывала на то, что суд вменил нескольким фигурантам дела совершение некоторых преступлений, в которых был уличен лишь один из товарищей, а не вся компания.

Например, адвокат Мамаева Игорь Бушманов настаивал, что полузащитник «Ростова» должен был быть не заключен за решетку, а лишь оштрафован на 40 тыс. рублей и «освобожден от выплаты этой суммы с последующим освобождением от наказания из-за нахождения под стражей». По другим же эпизодам, по словам защитника, футболиста следовало и вовсе оправдать.

Как итог, пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву перенесли на 3 августа. В понедельник заседание пройдет уже без футболистов, которые признались, что думают не столько о компенсации, сколько о «справедливом решении».

На выходе из здания суда главных действующих лиц ждала толпа журналистов — Александр Кокорин, поначалу отказавшись от комментария, все же высказался о потенциальном переходе в «Спартак» . Трансфер может быть официально подтвержден уже в ближайшие сутки.