«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове 

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
В беседе с Youtube-блогером Кареном Адамяном в рамках проекта «50 вопросов» Уткин заявил, что считает необходимым отправить Михаила Ефремова на принудительное лечение в реабилитационный центр. Кроме того, по мнению журналиста, справедливым наказанием для актера будет крупный штраф и условный срок.
Отвечая на другой вопрос, Уткин признался, что выпивал с Ефремовым в большой общей компании, а на съемках картины «День выборов-2» в телецентре Останкино пригласил Ефремова покурить в свой рабочий кабинет, и тот «курил там свою траву».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.