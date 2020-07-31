«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове 

В беседе с Youtube-блогером Кареном Адамяном в рамках проекта «50 вопросов» Уткин заявил , что считает необходимым отправить Михаила Ефремова на принудительное лечение в реабилитационный центр. Кроме того, по мнению журналиста, справедливым наказанием для актера будет крупный штраф и условный срок.

Отвечая на другой вопрос, Уткин признался, что выпивал с Ефремовым в большой общей компании, а на съемках картины «День выборов-2» в телецентре Останкино пригласил Ефремова покурить в свой рабочий кабинет, и тот «курил там свою траву».