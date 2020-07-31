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«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове 

Вероника Полынина и ещё 2 51 минуту назад
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
Фото: РИА Новости
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин высказался о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Раскрыта причина отказа Ефремова признать вину в ДТП
В беседе с Youtube-блогером Кареном Адамяном в рамках проекта «50 вопросов» Уткин заявил, что считает необходимым отправить Михаила Ефремова на принудительное лечение в реабилитационный центр. Кроме того, по мнению журналиста, справедливым наказанием для актера будет крупный штраф и условный срок.
Отвечая на другой вопрос, Уткин признался, что выпивал с Ефремовым в большой общей компании, а на съемках картины «День выборов-2» в телецентре Останкино пригласил Ефремова покурить в свой рабочий кабинет, и тот «курил там свою траву».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Актер по решению суда находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Футбол , Карен Адамян , Михаил Ефремов , Василий Уткин , Сергей Захаров
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