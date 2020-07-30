Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

«Забрала все кубки»: Аршавин пожаловался на Барановскую 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
«Забрала все кубки»: Аршавин пожаловался на Барановскую
Фото: instagram.com/andrey.arshavin10
Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин обвинил бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую в том, что при расставании она забрала все его футбольные трофеи.
Аршавин разместил в Instagramфото на фоне книжного шкафа, на полках которого подписчики экс-нападающего заметили лишь один кубок.
В комментариях у Аршавина поинтересовались, где же все остальные трофеи, завоеванные за долгую футбольную карьеру.
«Все на полке у Ю. Г.», — ответил Аршавин, имея в виду свою бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую.

«Кубки и медали тоже отжала?» — последовал уточняющий вопрос, на который ответили с фан-страницы Аршавина: «Да, она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное».

Как сообщал «Рамблер», отношения Андрея Аршавина и Юлии Барановской длились девять лет. За это время у них родились трое детей. Футболист ушел от жены, когда она была беременна третьим ребенком, к Алисе Казьминой. Этот брак также закончился разводом.
Видео дня. Где поплавать в столице
Комментарии 4
Футбол , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , Юлия Барановская , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против президента ФИФА возбудили уголовное дело
Против президента ФИФА возбудили уголовное дело
«Аукцион с лотом „Кокорин“ уже надоел»
«Аукцион с лотом „Кокорин“ уже надоел»
Кокорин официально перешёл в «Спартак»
Кокорин официально перешёл в «Спартак»
Для экс-игрока «Рубина» запросили 16,5 лет тюрьмы
Для экс-игрока «Рубина» запросили 16,5 лет тюрьмы
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение