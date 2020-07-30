«Забрала все кубки»: Аршавин пожаловался на Барановскую 

Аршавин разместил в Instagram фото на фоне книжного шкафа, на полках которого подписчики экс-нападающего заметили лишь один кубок.

В комментариях у Аршавина поинтересовались, где же все остальные трофеи, завоеванные за долгую футбольную карьеру.

«Все на полке у Ю. Г.», — ответил Аршавин, имея в виду свою бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую.

«Кубки и медали тоже отжала?» — последовал уточняющий вопрос, на который ответили с фан-страницы Аршавина: «Да, она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное».