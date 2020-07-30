«Забрала все кубки»: Аршавин пожаловался на Барановскую 

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и «Кайрата» Андрей Аршавин обвинил бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую в том, что при расставании она забрала все его футбольные трофеи.
Аршавин разместил в Instagramфото на фоне книжного шкафа, на полках которого подписчики экс-нападающего заметили лишь один кубок.
В комментариях у Аршавина поинтересовались, где же все остальные трофеи, завоеванные за долгую футбольную карьеру.
«Все на полке у Ю. Г.», — ответил Аршавин, имея в виду свою бывшую гражданскую жену Юлию Барановскую.
«Кубки и медали тоже отжала?» — последовал уточняющий вопрос, на который ответили с фан-страницы Аршавина: «Да, она забрала все кубки, медали и другие трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное».
Как сообщал «Рамблер», отношения Андрея Аршавина и Юлии Барановской длились девять лет. За это время у них родились трое детей. Футболист ушел от жены, когда она была беременна третьим ребенком, к Алисе Казьминой. Этот брак также закончился разводом.