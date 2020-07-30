Самедов рассказал об ожиданиях от Кокорина

«Уверен, Кокорин будет действовать в паре нападающих. Он будет играть без вариантов. А кто будет выходить с ним в паре, решит уже Доменико Тедеско. Но, мне кажется, у Александра в «Спартаке» всё должно получиться. Да, конечно, болельщики красно-белых будут многого от него требовать. Но «Спартак» — это всегда завышенные ожидания. В этом клубе от тебя всегда требуют многого. Но Кокорин знает, на что идёт. Думаю, он готов к этому вызову психологически и физически. Ему 29 лет. Некоторые говорят, что Александр уже не молодой. Но такие люди, на мой взгляд, ничего не понимают в футболе, поскольку 29-33 года — прекрасный возраст. Каких-то спадов в его игре не жду», — заявил Самедов в интервью RT.