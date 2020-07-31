Ибрагимович решил остаться в «Милане»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович принял решение остаться в "Милане", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, остаться в команде желание изъявил сам футболист. Переговоры о подписании нового соглашения еще не начались, однако стороны не сомневаются в том, что контракт будет подписан.

Действующий контракт Ибрагимовича истекает в конце августа. После перехода в "Милан" в январе 2020 года форвард провел в Серии А 19 матчей, забил десять мячей и отдал пять голевых передач.