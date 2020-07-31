«Танк» из Аргентины: ЦСКА провернул громкий трансфер

Аргентинский «Сан-Лоренцо» объявил о переходе форварда Адольфо Гайча в московский ЦСКА, что стало одним из самых громких трансферов красно-синих за последние годы. «Газета.Ru» — о новых приобретениях и потерях отечественных клубов.

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ЦСКА перед новым сезоном усилил атакующую линию… «Танком»! Именно такое прозвище закрепилось за уже бывшим форвардом аргентинского клуба «Сан-Лоренсо», который накануне объявил о переходе нападающего в стан красно-синих.

Пресс-служба «Сан-Лоренсо» выложила в Twitter трогательное видео, в котором попрощалась с игроком и пожелала 21-летнему аргентинцу успехов в дальнейшей карьере.

Детали трансфера известны давно. За высококлассного форварда «армейцы» выложили €8,5 млн, пообещав 20% с перепродажи, а игроку был предложен пятилетний контракт с зарплатой €900 тыс. в год. На столь серьезный актив тут же выставили крупную цену: в пресса мелькали сведения, что в контракте форварда с красно-синими укажут сумму отступных в размере €30 млн Однако вряд ли «армейцы» остановятся на этом приобретении. Буквально на днях наставник ЦСКА Виктор Гончаренко отмечал, что центрфорвард — далеко не единственная позиция, которая требует усиления.

«Нападающий, центральный защитник… Возможно, игрок в атаку и опорный полузащитник. Мы рассматриваем разные варианты — надеюсь, усилимся. Знаем, насколько тяжело вести переговоры с игроками из-за рубежа. Возможно, при игре в Лиге чемпионов приглашать новичков было бы попроще. Но наметки у нас в любом случае есть — ведем работу», — цитировал специалиста Sport24.

«Валенсия» хочет еще одного игрока сборной России

Крайне интересная новость из стана «Зенита» . Как сообщил «Чемпионат», представитель полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева начал переговоры с испанской «Валенсией». 27-летний игрок может пополнить «летучих мышей» на правах свободного агента, поскольку его контракт с чемпионами России истекает 31 июля.

«В клубе возник вопрос, оставлять ли в составе игрока сборной России? Нет, такого вопроса не возникало, мы заинтересованы в Далере, — обозначал позицию петербургского клуба рулевой «Зенита» Сергей Семак . — Просто у него подходит к концу контракт, и он выбирает из имеющихся у него предложений наилучшей вариант».

О желании Кузяева уехать в Европу известно давно. В этом признавался сам футболист; об этом упоминал его отец. И ведь интерес со стороны иностранных клубов действительно есть: помимо «Валенсии», на игрока засматривались в «Марселе». Тренер французского гранда Андре Виллаш-Боаш увидел в игроке своей бывшей команды идеальную замену Моргану Сансону перед стартом Лиге чемпионов, сообщал L'Équipe. Также наводили справки о Далере представители немецкого «Хоффенхайма» и еще одной команды из французской Лиги 1 — «Бордо».

Как итог, учитывая рвение Кузяева покинуть родные пенаты и поиграть в одном из ведущих чемпионатов Европы, в «Валенсии» совсем скоро может стать на одного отечественного футболиста больше (в испанской команде уже выступает полузащитник сборной России Денис Черышев ).

А где же Кокорин?

Несмотря на то что о переходе форварда в «Спартак» должны были объявить еще вчера, дату громкого представления новичка перенесли на 1 августа. Как пишет «СЭ», именно в субботу красно-белые официально представят Александра Кокорина в качестве футболиста клуба.

На море инсайдов от журналистов уже отреагировал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов . Он отметил, что сторонам необходимо дождаться 31 июля, когда истечет контракт нападающего с «Зенитом».

«Насколько я знаю, завтра у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит, скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор», — такие слова Газизова привел у себя в Telegram-канале комментатор Нобель Арустамян.

Стоит отметить, что до этого в Metaratings писали о полном согласии «Спартака» с запросами Кокорина. Футболист, требовавший € 10 млн за три года, якобы уже подписал с красно-белыми соглашение по схеме «3+1».