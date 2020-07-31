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Кокорин и Мамаев приехали в суд 

Алиса Селезнёва и ещё 45 2 часа назад
Кокорин и Мамаев прибыли в суд
Фото: РИА Новости
Сегодня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приехали в Мосгорсуд на заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный по делу о драках в Москве. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Рамблер» писал, что ранее суд приговорил Мамаева к году и пять месяцам лишения свободы, а Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно.
Сегодня перед заседанием Мосгорсуда футболисты пообщались с журналистами, подчеркнув, что надеются на справедливое решение.

«Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем ему доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения», — заявил Кокорин.

По данным Telegran-канала Mash, спортсмены также подчеркнули, что «сначала суд, потом футбол». При этом заседание несколько раз откладывали из-за занятости Кокорина и Мамаева в клубах.
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
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