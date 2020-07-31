Кокорин и Мамаев прибыли в суд

Сегодня футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев приехали в Мосгорсуд на заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный по делу о драках в Москве. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
«Рамблер» писал, что ранее суд приговорил Мамаева к году и пять месяцам лишения свободы, а Кокорина к году и шести месяцам колонии общего режима. Защита обжаловала приговор в вышестоящей инстанции. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно.
Сегодня перед заседанием Мосгорсуда футболисты пообщались с журналистами, подчеркнув, что надеются на справедливое решение.
«Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем ему доверять. Дай Бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения», — заявил Кокорин.
По данным Telegran-канала Mash, спортсмены также подчеркнули, что «сначала суд, потом футбол». При этом заседание несколько раз откладывали из-за занятости Кокорина и Мамаева в клубах.