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Прокурор попросил пересмотреть приговор Кокорину и Мамаеву 

Газета.Ru 2 часа назад
Прокурор высказался о приговоре Кокорину и Мамаеву
Фото: Газета.ру
Прокурор попросил Мосгорсуд пересмотреть приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику "Ростова" Павлу Мамаеву, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что новый приговор будет включать исправления, в том числе про роль стула в инциденте с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

"Прокурор просит отменить приговор суда и постановить новый со следующими изменениями: указать на забытый в приговоре пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ, учесть в приговоре роль каждого осужденного при нанесении телесных повреждений потерпевшим", — заявил судья.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после участия в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали Пак и гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.
8 мая Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям "хулиганство" и "нанесение побоев". Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — к году и пяти месяцам колонии.
В июле Мамаев и Кокорины были этапированы в исправительную колонию N4 в Белгородской области, а Протасовицкого отправили для отбывания заключения в аналогичное учреждение в Брянской области.
6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу Кокорина и Мамаева не пришли на новое заседание.
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Футбол , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Ольга Ушакова , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Минпромторг , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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