Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил на 3 августа пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.

В пятницу Мосгорсуд рассматривал их апелляцию на приговор, вынесенный 8 мая прошлого года. Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии общего режима, Кокорин — на год и шесть месяцев. В сентябре прошлого года они были выпущены из колонии по УДО.

Прокурор на заседании заявила, что оснований для пересмотра приговора не имеется. По ее словам, при рассмотрении дела не было допущено ошибок, которые бы ограничивали права осужденных.