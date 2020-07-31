Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 3 августа 

SPORT24.ru 2 часа назад
Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отложил на 3 августа пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство, передает корреспондент Sport24 Алина Матинян.
В пятницу Мосгорсуд рассматривал их апелляцию на приговор, вынесенный 8 мая прошлого года. Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии общего режима, Кокорин — на год и шесть месяцев. В сентябре прошлого года они были выпущены из колонии по УДО.
Прокурор на заседании заявила, что оснований для пересмотра приговора не имеется. По ее словам, при рассмотрении дела не было допущено ошибок, которые бы ограничивали права осужденных.
Видео дня. СМИ: Александр Кокорин переходит в «Спартак»
SPORT24.ru: последние новости
Тюльпанова: «Когда выносили гроб с отцом, Кержаков сказал, что он для него так ничего и не сделал» Тюльпанова: «Когда выносили гроб с отцом, Кержаков сказал, что он для него так ничего и не сделал» Геркус: «Все, Кокорин — в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился» Геркус: «Все, Кокорин — в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер все-таки случился» Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 3 августа Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 3 августа
Футбол , Павел Мамаев , Алина Матинян , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
Кокорин официально перешёл в «Спартак»
Кокорин официально перешёл в «Спартак»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение