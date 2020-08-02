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Баснословно дорого: раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке» 

Майк Габриелян и ещё 55 1 час назад
Эксперт рассказал, что футбольный клуб «Спартак» купил нападающего Александра Кокорина за баснословные деньги.

«Три миллиона в год плюс 2,5 подъёмных — условия контракта Кокорина. Это баснословно дорого сейчас. Это огромный риск, если в контракте не прописан разрыв по конкретным причинам. Но он, вероятно, не прописан», — сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Автор канала пишет, что сейчас все стороны довольны заключенной сделкой. Однако Кокорину придется доказывать мастерством на поле, что она не была опрометчивой. Для этого он должен стать лидером красно-белых, а это непросто.

«Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В Спартаке за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был — лидером, который делает результат. Сейчас все весело, дорого — богато, но в перспективе — сомнительно», — заключает автор.

Ранее «Рамблер» сообщал, что форвард Александр Кокорин стал новым футболистом московского «Спартака».
«Тут даже солнца не видно». Кокорин прилетел в Москву
Кокорин подписал контракт на правах свободного агента. Договор рассчитан до 30 июня 2023 года. До этого Александр выступал за «Зенит», а в прошлом сезоне его арендовал «Сочи».
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Футбол , Видео , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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