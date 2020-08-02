Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»

«Кокорин за этот контракт должен делать разницу, а не просто делать красиво. В Спартаке за такой контракт он должен быть тем, кем никогда не был — лидером, который делает результат. Сейчас все весело, дорого — богато, но в перспективе — сомнительно», — заключает автор.