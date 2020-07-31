«Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси»

С весны текущего года вокруг 33-летнего нападающего Лионеля Месси ходит много слухов. То он недоволен утечкой информации, которая в последнее время рекой льётся из клуба, то не хочет продолжать выступать за «Барселону» без Неймара, то высказывает открытые недовольства в адрес президента «гранатовых» Жозепа Бартомеу. В июле появилась информация о том, что он близок к переезду в Англию и присоединится к «Манчестер Сити». А в четверг вечером стало известно об интересе со стороны итальянского «Интера». Кажется, аргентинец нарушит обещание провести всю карьеру в одном клубе, и NEWS.ru объясняет, почему.

Впервые информация о возможном уходе легенды «Барселоны» появилась в марте, тогда капитан каталонского коллектива выразил недовольство текущим положением дел в команде, особенно результатами и отставкой тренера Эрнесто Вальверде. Месси сказал, что в клуб необходимо вернуть Неймара. «Гранатовые» хотели возвратить бразильца из французского «Пари-Сен Жермен», однако попытки остались тщетны.

Затем на некоторое время разговоры прекратились. Но тут ключевую роль сыграла сама жизнь. В середине марта по всей планете распространился коронавирус нового типа, и всё внимание переключилось на ситуацию, сложившуюся в мире. С «Барселоной», как и с другими командами, злосчастный COVID-19 сыграл злую шутку — бюджет коллектива заметно сократился, руководство потеряло миллионы из-за приостановки Ла Лиги, зарплаты урезали, но Месси молчал, даже поддержал это решение.

Новые разговоры об уходе форварда появились в начале июля. Он приостановил переговоры с клубом. СМИ это связывали с тем, что из команды регулярно происходит утечка информации. Сам футболист заявил об усталости из-за отсутствия победного проекта. Но самое громкое заявление — все решения, даже те, которые принимал не он, ложатся на плечи аргентинца. Непонятно, почему Месси удивляется? Он является капитаном одного из топовых мировых клубов. И именно капитан несёт ответственность за всё, что происходит внутри команды.

Казалось, что всё это какая-то шутка. Как человек, который является воспитанником «гранатовых» и провёл за них свою карьеру, завоевал всё, что только можно, может просто взять и уйти? Он же не Роналду, в конце концов. Да и за деньгами не гонится. Правда, по данным журналиста Okdiario Эдуардо Инды, президент «Барселоны» как раз в новом договоре хочет сократить оплату труда футболиста. Инда написал, что продление контракта до 2023 года уже было обговорено, но затем Бартомеу связался с окружением аргентинца и сообщил об уменьшении суммы. Месси посчитал это неуважением. Сам-то он ещё несколько лет утверждал, что готов защищать цвета клуба бесплатно.

Бартомеу же на это отреагировал однозначно — Месси хочет завершить карьеру в родном клубе. Он совершенно точно уверен, что игрок подпишет новый контракт.

Четвёртого июля для всех как снег на голову свалилась информация о том, что Месси может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом в Instagram рассказал аргентинский журналист Fox Кристиан Мартин

Возможность того, что Лео Месси покинет «Барселону» и перейдёт в «Манчестер Сити», реальна. Это подтверждается моими источниками в Каталонии и Англии, — говорится в сообщении репортёра.

Верить этому, конечно, не хочется, но такие инсайды на пустом месте не появляются. Если быть объективным, Месси отлично укрепит линию нападения английского клуба, в чём он сильно нуждается. «Горожане» провели неплохой сезон, но сильно проиграли в борьбе за чемпионство «Ливерпулю». Отставание от лидера составило 18 очков (99 против 81). И если им удастся договориться с 33-летним форвардом, то шансы обойти «красных» увеличиваются. Причём заметно.

О переходе Месси в Английскую премьер-лигу на одной из пресс-конференций спросили Пепа Гвардиолу. Его ответ был краток и лаконичен.

Он игрок «Барселоны». Он останется там, но мне бы этого хотелось. Я не буду говорить об игроках другого клуба. Думаю, он закончит карьеру в «Барселоне», но мне бы этого хотелось, — сказал наставник «Сити».

А уже в четверг, 30 июля, к борьбе за одного из лучших футболистов планеты подключился миланский «Интер». Накануне матча против «Наполи» в рамках 37-го тура Серии А китайская телевизионная группа Suning, принадлежащая владельцу миланского клуба Стивену Чжану, заставила всех призадуматься. Игру прорекламировали с помощью изображения Миланского собора, на который проецировался силуэт Месси. Через некоторое время картинку из официальных медиа Suning убрали, но всё очевидно и так — они точно хотят видеть его в итальянском клубе. Представьте, если это случится, мы вновь сможем увидеть противостояние двух непримиримых соперников — Месси и Роналду, правда, в чемпионате Италии. Интересно было бы на это взглянуть, если честно.

Отмечается, что «Интер» собирается предложить аргентинцу соглашение на сумму в €50 млн «Нерадзурри» хотят воспользоваться его недовольством по отношению к родному клубу и выкупить игрока. С помощью трансфера Месси руководство также планирует получить новые спонсорские контракты. Вполне разумно и понятно.

К слову, у аргентинца в контракте прописан пункт, по которому он мог досрочно до первого июня покинуть каталонцев. То ли итальянцы слишком поздно спохватились, то ли хотят подержать всех в напряжении в оставшийся год. Пусть только они не забывают, что на пороге дома Месси может выстроиться небольшая очередь из команд, которые хотят его видеть у себя. И совсем не факт, что он предпочтёт Италию.

Сам главный тренер «Интера» Антонио Конте отрицает эту возможность. Он не верит в такие «чудеса». Отвечая на вопрос о том, что он бы предпочёл — покупку Месси или четырёх других игроков стоимость по €50 млн, наставник честно признался, что оба сценария выглядят неправдоподобно.

Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — отметил он.

В отличие от тренера, президент итальянского клуба Массимо Моратти вполне допускает возможность подписания нападающего. По его словам, отец футболиста не просто так купил дом именно в Милане. Рассматривать вариант того, что тому просто понравилось местоположение, он, кажется, не хочет. Но вообще-то, по информации Sport Mediaset, покупка жилья связана не с переговорами о трансфере, а с налоговым законодательством Испании (отец игрока переводит весь свой бизнес в Милан). Правда, есть одно «но» — новый дом Месси находится рядом с офисом «Интера».

Иногда мечты сбываются, особенно в футболе. И тот факт, что его отец купил дом в Милане, рядом со штаб-квартирой «Интера»

Надеюсь, это может что-то значить в данном контексте. Может быть, Лео отправится подписывать контракт с «Интером» пешком, — предположил Моратти.

Последней каплей в решении об уходе может сыграть личная жизнь. Нет, не дама сердца этому поспособствует (хотя, кто знает). Как все мы знаем, у футболиста есть проблемы с законом. В 2016 году Месси обвинили в уклонении от уплаты налогов и обязали выплатить штраф в размере €2 млн, а представителю футболиста, его отцу, помимо штрафа в €1,5 млн присудили 21 месяц тюремного заключения. Обоих признали виновными по трём эпизодам.

По данным испанского следствия, после первых обвинений аргентинцы продолжили скрывать сведения о доходах, создав офшорную панамскую компанию при помощи юристов из Уругвая. В итоге с футболиста сняли обвинения благодаря его участию в благотворительности, но посчитали, что отец должен быть признан виновным как управляющий финансовыми средствами.