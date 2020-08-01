Гунько назначен главным тренером «Химок»

Дмитрий Гунько назначен главным тренером футбольного клуба "Химки", сообщается на сайте подмосковной команды.
Ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Сам Юран сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением о своей отставке, отметив, что официальных документов не подписывал. В субботу министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал РИА Новости, что Гунько представлен в качестве главного тренера команды и с ним позже должен быть подписан контракт.
"Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб "Химки", которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом", — сказал Гунько.
"Химки" по итогам прошлого сезона вышли в РПЛ и дошли до финала Кубка России, где со счетом 0:1 проиграли петербургскому "Зениту".
"Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера "Химок" наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в "Химки". Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата", — заявил генеральный директор "Химок" Александр Зайцев.
Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе "Спартака". С дублем "красно-белых" он трижды выиграл молодежное первенство России, в 2014 году был главным тренером первой команды "Спартака". В 2017-2018 годах возглавлял "Спартак-2". С лета 2018 года занимал должность главного тренера академии столичного клуба.