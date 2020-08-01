Гунько назначен главным тренером «Химок»

"Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб "Химки", которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом", — сказал Гунько.