Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Дмитрий Гунько официально назначен главным тренером «Химок» 

Спорт РИА Новости и ещё 47 1 час назад
Гунько назначен главным тренером «Химок»
Фото: Спорт РИА Новости
Дмитрий Гунько назначен главным тренером футбольного клуба "Химки", сообщается на сайте подмосковной команды.
Ранее "Химки" объявили об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Сам Юран сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением о своей отставке, отметив, что официальных документов не подписывал. В субботу министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал РИА Новости, что Гунько представлен в качестве главного тренера команды и с ним позже должен быть подписан контракт.

"Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб "Химки", которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом", — сказал Гунько.

"Химки" по итогам прошлого сезона вышли в РПЛ и дошли до финала Кубка России, где со счетом 0:1 проиграли петербургскому "Зениту".

"Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера "Химок" наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в "Химки". Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата", — заявил генеральный директор "Химок" Александр Зайцев.

Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе "Спартака". С дублем "красно-белых" он трижды выиграл молодежное первенство России, в 2014 году был главным тренером первой команды "Спартака". В 2017-2018 годах возглавлял "Спартак-2". С лета 2018 года занимал должность главного тренера академии столичного клуба.
Видео дня. В Москве решается судьба велотрассы в Крылатском
Последние новости
Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось Богиня Копакабаны: эта милашка делает с мячом такое, что вам и не снилось "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно "Лучшее решение в моей жизни": она бросила автоспорт ради съемок в порно
Комментарии 1
Футбол , Сергей Юран , Роман Терюшков , Дмитрий Гунько , Александр Зайцев , Спартак , Зенит , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
«Мощный удар»: Жулин об уходе Косторной от Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Вся Европа не любит Россию»
«Вся Европа не любит Россию»
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение