Семин прокомментировал увольнение Юрана

Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана их подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Напомним, новым тренером клуба из Подмосковья стал Дмитрий Гунько.
"Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат. Таких историй стало слишком много", — сказал Семин.
Также Семин отметил, что ему жаль Юрана, но он стойко выйдет из данной ситуации.
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