Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё

Семин прокомментировал увольнение Юрана из «Химок» 

Газета.Ru и ещё 42 1 час назад
Семин прокомментировал увольнение Юрана
Фото: РИА Новости
Экс-тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал увольнение наставника Сергея Юрана их подмосковных "Химок", передает "Чемпионат.com".
Напомним, новым тренером клуба из Подмосковья стал Дмитрий Гунько.

"Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат. Таких историй стало слишком много", — сказал Семин.

Также Семин отметил, что ему жаль Юрана, но он стойко выйдет из данной ситуации.
Ранее Дмитрий Тарасов назвал ложью информацию о пьяном дебоше в самолете.
Видео дня. В Москве решается судьба велотрассы в Крылатском
Газета.Ru: последние новости
Дзюба: в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи Дзюба: в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи Стало известно имя нового наставника "Химок" Стало известно имя нового наставника "Химок" Сборная России выразила соболезнования Соболеву в связи со смертью матери Сборная России выразила соболезнования Соболеву в связи со смертью матери
Футбол , Дмитрий Тарасов , Сергей Юран , Дмитрий Гунько , Юрий Семин , Локомотив , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
«Просто ужас»: Плющенко оценил работу Тутберидзе
Требование к России: плати или уходи
Требование к России: плати или уходи
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Получила удар по голове и упала лицом на кафельный пол»
«Вся Европа не любит Россию»
«Вся Европа не любит Россию»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
00:19
Заболевшую жену Шипулина затравили за туалет в палате
Лыжный спорт
Российская фигуристка «разнесла» Крым
00:53
Российская фигуристка «разнесла» Крым
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение