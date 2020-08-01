Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России.

"Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность", — заявил форвард.

Стоит отметить, что после полуфинала Олимп — Кубка России с московским "Спартаком" владелец столичной команды Леонид ФЕдун назвал 2Зенит" "дутым" чемпионом и заявил, что без российского судейства клубу будет трудно в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о связанных с "Зенитом" желаниях.