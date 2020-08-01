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Дзюба: в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
«Вся Европа не любит Россию»
Фото: ТАСС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба критично высказался о судействе российских клубов в ервокубках, передает издание "Фонтанка".
Он отметил, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы арбитры слишком строго судят команды из России.

"Вот говорят, что нас в России так волшебно судят, и вот вам за это в Лиге чемпионов. Надо понимать, что в еврокубках нас откровенно недолюбливают судьи. Вся Европа не любит Россию. Это правда, это данность", — заявил форвард.

Стоит отметить, что после полуфинала Олимп — Кубка России с московским "Спартаком" владелец столичной команды Леонид ФЕдун назвал 2Зенит" "дутым" чемпионом и заявил, что без российского судейства клубу будет трудно в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Дзюба рассказал о связанных с "Зенитом" желаниях.
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Футбол , Артем Дзюба , Леонид Федун , Спартак , Зенит , Фонтанка.Ру
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