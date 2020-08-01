Николич рассказал о несостоявшемся трансфере Кокорина

"Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать", — цитирует Николича Championat.com.