Николич рассказал о несостоявшемся трансфере Кокорина

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич заявил, что нападающий Александр Кокорин был готов перейти московский клуб.
Николич похвалил игровые качества Кокорина и посетовал, что клуб не смог подписать его.
"Разговаривал с Сашей два или три раза. Кокорин задавал интересующие его вопросы, он был открыт для перехода к нам. Но сейчас это не так важно. Он не наш игрок, Саша перейдет в другой клуб. Повторюсь, мне он очень нравится как игрок, но мы не смогли его подписать", — цитирует Николича Championat.com.
Также Николич ответил на вопрос, связан ли отказ от подписания игрока с драками, в которых оказались замешаны Кокорин и футболист "Ростова" Павел Мамаев в 2018 году.
"Что касается разговоров, что сделка сорвалась не по спортивным причинам, а из-за Пака… Я в России два месяца. Не знаю, кто и что сделал, по какой причине. До разговора с Сашей мне никто не говорил, что сделка невозможна. Не хочу больше говорить об этом", — добавил тренер.