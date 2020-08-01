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"СЭ": Кокорин прошел медосмотр в "Спартаке"

Soccer Newsиещё 1
37 минут назад
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"Спартак" в скором времени подпишет двух игроков. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"СЭ": Кокорин прошел медосмотр в "Спартаке"
Фото: Soccer NewsSoccer News
По данным источника, нападающий Александр Кокорин уже прошел медицинское обследование в московском клубе. Его презентация должна состоятся 3 августа.
Хавбек "Уфы" Остон Урунов пока не прошел медосмотр. О его трансфере объявят после презентации Кокорина.
Напомним, 29-летний игрок уже подписал контракт со "Спартаком" ещё в четверг, но об этом не объявляли, поскольку официально соглашение игрока с "Зенитом" истекло только сегодня.
Футболист заключил договор по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год + 2 миллиона подъёмных.
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Футбол,Александр Кокорин,Зенит,Спартак
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