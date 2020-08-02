Кокорин объяснил давнюю обиду на «Спартак»

Александр Кокорин стал игроком «Спартака» , подписав контракт на три года и получив баснословную зарплату около €3 млн в год. Нападающий уже объяснил свои давние слова о том, что он никогда не перейдет в стан красно-белых, и пообещал «вернуть тот „Спартак“, который все любят». Гендиректор клуба Шамиль Газизов заверил, что Кокорин согласился на более низкую зарплату, поскольку его интересовали «вызов и спорт», а гендиректор «Зенита» Александр Медведев пожелал форварду удачи.

Московский «Спартак» подписал трехлетний контракт с Александром Кокориным (с опцией продления еще на год) и дал ему одну из самых солидных зарплат в Российской премьер-лиге (РПЛ) — около €3 млн в год.

Выходит, красно-белые сделали серьезную ставку на форварда, который после кризиса в карьере вернулся на высокий уровень лишь в сезоне-2017/18, но той же весной получил разрыв крестообразных связок и пропустил полгода. После выздоровления — осенью 2018-го — нападающий успел принять участие только в пяти матчах, после чего загремел в СИЗО

В 2019 году Кокорин не играл вообще — только тренировался последние несколько месяцев после того, как закончился срок в колонии.

В 2020-м на счету форварда десять матчей за «Сочи» — клуб, который до аренды Кокорина шел в зоне вылета и был одним из самых очевидных кандидатов на понижение в классе. Естественно, нападающий стал лидером этой команды, проведя максимально возможное количество минут на поле, забив семь мячей (из них три — школьникам «Ростова») и отдав две голевые передачи.

Но сможет ли он стать таким же лидером в большом клубе? В команде такого уровня Кокорин не играл с осени 2018 года, когда провел последний официальный матч за «Зенит»

Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро — благо, РПЛ стартует на следующей неделе, и «Спартак» уже 9 августа сыграет с «Сочи».

Сам Кокорин, очевидно, доволен тем, какие условия ему дали в одном из лучших клубов России, и в своем Instagram даже обратил отдельное внимание на длительность контракта.

«3+1, «Спартак». Спасибо всем за поздравления», — коротко написал форвард.

Никаких стандартных фраз о том, как он горд перейти в клуб с великой историей, Кокорин писать не стал — и это, пожалуй, правильно. После долгих лет в «Динамо» и в «Зените» подобное выглядело бы перебором.

Тем не менее нападающему пришлось ответить на неудобный вопрос о том, почему он все же решил перейти в «Спартак», если ранее утверждал, что вообще не видит себя красно-белым из-за детской обиды.

Напомним, ранее Кокорин рассказывал, что во время просмотра в академии «Спартака» ему не выдали игровую футболку и требовали, чтобы он ее купил, не выпуская на матч.

«Мне элементарно не дали белую футболку «Спартака», чтобы поучаствовать в игре. Сказали: пока не купишь, на поле не выйдешь. Ну, отец побежал, нашел где-то майку невероятного размера.

В итоге я в ней все-таки вышел, как Филиппок. Все стало ясно. Начал паковать чемодан. Ты приезжаешь из места в 700 км от Москвы, а к тебе такое отношение. Ни в коем случае не утверждаю, что я был весь такой великий, но можно же поступить по-человечески и нормально в деле посмотреть», — цитировал футболиста «Спорт-экспресс».

В итоге юный Кокорин просмотр в «Спартак» все же прошел, но решил тогда выбрать академию «Локомотива» , — отношение красно-белых его сильно задело, о чем он пару раз вспоминал в интервью.

«Мне до сих пор припоминают и присылают ту старую статью. У моих бывших команд было соперничество со «Спартаком», и тогда я высказался о своей давней детской обиде, сказал некрасивую вещь. Наверное, это было глупо, — признал Кокорин в интервью клубной пресс-службе красно-белых. — Сейчас так ситуация сложилась, что я здесь, и я рад, что у меня контракт со «Спартаком» на долгие годы».

Также форвард заверил, что по всем показателям находится в хорошей форме, несмотря на большие паузы в карьере в последние два года. Кроме того, ему удалось забрать девятый номер у Резиуана Мирзова.

«Я позвонил ему и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под девятым, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно», — пояснил Кокорин.

Напоследок игрок поставил перед собой амбициозную цель:

«Надо вернуть тот «Спартак», который все любят, — с атакующей игрой, которую красиво смотреть, множеством голов и, конечно же, победами».

Новый генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов, стартовавший с такого громкого трансфера, тоже высказался о переходе — нет сомнений, что во многом это его личная заслуга.

«Как шли переговоры? Я созванивался с Кокориным, а затем мы провели встречу в отеле, — цитирует Газизова «Чемпионат».

— Я видел, что он серьезно настроен, и понимал, что Саша выберет вызов и спорт. Он согласился на более низкую зарплату. Она сопоставима с зарплатами лидеров «Спартака».

Примут ли болельщики Кокорина с его прошлым? Да, все нормально. У Саши была детская обида на «Спартак», когда ему футболку не дали, но теперь он ее получил и докажет, что люди тогда ошибались».

Также Газизов заверил, что клуб будет готов отпустить нападающего в Европу за достойную компенсацию, если возникнет интерес. При этом гендиректор не видит проблемы в том, что теперь в команде оказалось четыре форварда — помимо Кокорина, это Александр Соболев , Джордан Ларсон и Эсекьель Понсе.

«Доменико Тедеско знал о готовящемся трансфере, держал его в уме, а значит, игровая модель с таким количеством форвардов для него годится»,

Спросили гендиректора и о том, является ли этот переход той самой брошенной «Зениту» перчаткой, о которой он говорил, когда только подписал контракт со «Спартаком». Но функционер благоразумно предпочел не разжигать ситуацию:

«Тогда я все же говорил о другом. Не очень хочу обсуждать эту тему».

Не стал подбрасывать дров в огонь и гендиректор «Зенита» Александр Медведев, который еще зимой уверял, что Кокорин — очень важный игрок для сине-бело-голубых. Функционер высказался предельно корректно — и лишь в его восторженном тоне слегка прослеживались нотки иронии.

«Искренне поздравляю Александра с подписанием контракта минимум на три года со «Спартаком»! Желаю, чтобы его мечта вернуть с его помощью тот «Спартак», «который все любят», реализовалась во время его игры за красно-белых, а соперничество «Спартака» с «Зенитом» обогатилось новыми чертами», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Также удачи Кокорину пожелали многие футболисты — например, его бывший одноклубник Сердар Азмун и, возможно, будущий партнер по «Спартаку» Денис Глушаков

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков и вовсе уже назвал Кокорина лучшим форвардом красно-белых:

«Это был не единственный вариант для Саши, но он сделал так, как посчитал нужным. Думаю, что Кокорин — самый сильный нападающий в «Спартаке» из тех, кто сейчас есть в команде. Естественно, это хорошее приобретение для красно-белых».

Однако есть и сомневающиеся. Например, самый титулованный теннисист в истории России и известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников признался, что этот трансфер для него пока непонятен, хотя и не вызывает негатива.

«Клубное прошлое в случае с Кокориным и его высказывания для меня не имеют никакого значения. Не испытываю каких-то особых эмоций от этого трансфера.

С Кокориным атакующая группа «Спартака» выглядит едва ли наиболее грозно в РПЛ? Не понимаю, как можно делать заранее такие выводы. Кокорин — это кот в мешке.

На данный момент мне сложно сравнивать его по силе даже с другими нападающими «Спартака». Не то что сопоставлять группу атаки нашей команды с «Зенитом» и так далее», — приводит слова Кафельникова «Советский спорт».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко тоже заявил, что этот переход не вызвал у него «вообще никаких эмоций» и подчеркнул, что в команде и без того достаточно игроков атаки.

«Кокорин вряд ли по скорости опережает Понсе и Ларссона. Наверное, нельзя и сказать, что Кокорин лучше Бакаева — если только по зарплате. Вместо того, чтобы купить на зиму валенки, они покупают себе третий тулуп.

Можно ли назвать Кокорина перчаткой, которую Шамиль Газизов хочет бросить «Зениту» в знак вызова? Эта перчатка вроде была никому не нужна, просто валялась бесхозной. То, что он ее поднял — это не значит, что он кому-то насолил», — приводит слова Червиченко Sport24.